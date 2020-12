Apple no quiere fiestas en Nochevieja y toma cartas en el asunto, ¿sabes cómo?

Uno de los grandes miedos que tienen los organismos públicos de salud es que, durante la próxima Nochevieja, muchas personas opten por saltarse las medidas de restricción a la torera y mantengan sus planes de organizar fiestas en casas y locales como si no existiera el coronavirus. Un peligro que es real y que tiene a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado (en el caso de España) en alerta por ver si se organizan algún tipo de eventos a través de las redes sociales.

Ahora bien, no solo por WhatsApp o grupos cerrados en ciertas apps de mensajería se crean estas macrofiestas para fin de año, también hay otras alternativas que tienen que ver con aplicaciones específicas que podemos instalar en nuestros móviles con iOS y Android. Y Apple, que cuando se tocan ciertos temas se pone extremadamente seria, ha decidido cortar por lo sano en el caso de una que sirve en bandeja tener un plan (clandestino) en la primera madrugada del año 2021.

Nada de fiestas en Nochevieja, y menos clandestinas

Vybe es una app que no solo permite organizar de una manera rápida un fiestones ofreciendo un lugar de celebración y una serie de condiciones que debemos cumplir, sino que en los últimos días se había significado por animar a sus usuarios a no dejarse encerrar en Nochevieja para ofrecer eventos secretos con un claro aire clandestino. Así que los de Cupertino han decidido retirar la aplicación de la App Store por lo que ya no está disponible.

Vybe, la app para organizar fiestas a lo grande. | App Store

Y es que en EE.UU. la pandemia sigue causando estragos, como en buena parte de países del mundo, y muchos estados han impuesto restricciones para esa madrugada del 31 de diciembre al 1 de enero, por lo que ya no es posible organizar eventos que reúnan a decenas de personas y, mucho menos, de forma secreta y clandestina. Obviamente, quienes están convencidos de que no pasa nada por celebrar estas fechas con amigos y sin medidas de seguridad buscarán otras formas de conseguirlo, pero Apple manda con esta decisión un mensaje claro a cualquier otra aplicación que quiera recoger el testigo de esta Vybe Together que tentaba a sus usuarios con claims del estilo "Enciende tu lado rebelde. Enciende tu fiesta".

Aunque los riesgos de crear reuniones multitudinarias en Nochevieja pudieran estar en el origen de esta decisión, algunas fuentes señalan que desde Vybe no parecían haber hecho demasiado por evitar la creación de este tipo de reuniones secretas en los últimos meses donde la pandemia seguía extendiéndose y las autoridades recomendaban no acudir a espacios especialmente ocupados, en los que casi siempre no se mantienen las medidas de seguridad anti-Covid.

Vyber reconoció el peligro de la pandemia en su página web, en la sección de FAQ (de preguntas frecuentes), pero no puso medidas específicas para evitar "reuniones todos los fines de semana" que se venían promoviendo por los usuarios dentro de la aplicación. El caso es que entre unas cosas y otras, no parece que tenga sentido que una herramienta de este tipo se mantenga en la App Store incitando a llevar a cabo actividades que las autoridades de todos los países están intentando evitar. ¿O no?