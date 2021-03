Amazon se ve obligada a rediseñar de nuevo el icono de su app, ¿sabes por qué?

Pocas veces el icono de una app ha dado tanto de que hablar como el que había lanzado hace solo unas semanas la tienda de Jeff Bezos. Hoy en día hay que reconocer que en muchas ocasiones le buscamos los tres pies al gato sin una razón clara. Pero todos tenemos derecho a ofendernos y precisamente de eso va esta curiosa anécdota que ha ocurrido con el nuevo, o mejor dicho, antiguo nuevo icono de su aplicación. Donde la mayoría de personas han visto una típica caja del comercio online con su característica flecha, otros han visto algo mucho más ofensivo, que ha llevado a la tienda a modificarlo de nuevo.

Algunos habían visto al mismísimo Hitler en el icono de Amazon

No hace falta ni que lo mencionemos cuando nos referimos así a lo que muchos, o algunos usuarios han visto en el nuevo icono de la aplicación de la tienda online. Se trata del icono de la aplicación para los dispositivos iOS, donde hasta ahora, como en Android, este era de color blanco y mostraba un carro de la compra. Eso se ha sustituido por el aspecto habitual de las cajas de la compañía que recibimos en casa, con un icono de color marrón, con la flecha de Amazon y un trozo de cinta adhesiva de color azul. El problema está ahí, en esa cinta adhesiva.

Porque donde muchos simplemente ven un trozo de cinta adhesiva cortada en forma de dientes de sierra, otros muchos han visto al mismísimo bigote de Hitler, lo que unido a la flecha de Amazon que tiene forma de sonrisa, ha llevado a muchos a ver al dictador en el icono de la tienda. Después de desatarse la polémica en las redes por los presuntos mensajes fascistas o antisemita que podría esconder este icono, la tienda ha optado por actualizar el diseño de este, con una nueva cinta adhesiva.

Esta ya no tiene forma de dientes de sierra, ni tampoco de un presunto mostacho, simplemente muestra una de sus esquinas dobladas, mientras que conserva el color azul de su predecesora. Un diseño que no invita a pensar en ningún momento en el dictador alemán, si es que alguna vez se te pasado personalmente. Somos muchos los que no lo hemos visto hasta que hemos conocido la polémica, así que una vez más todo depende del prisma desde donde se miren según qué cosas. Lo que está claro es que hoy está a flor de piel la sensibilidad en las redes y en muchos sectores, lo que lleva a las grandes empresas a no complicarse la existencia y llevar a cabo los cambios pertinentes para que nadie pueda sentirse ofendido.

Sea como fuere es de esperar que tras esta mala experiencia por parte de Amazon, lo normal sea que el nuevo icono que acaba de estrenarse en iOS lo haga próximamente también en su versión para Android, ahora que cuenta con el beneplácito de los usuarios. Siempre y cuando alguien no le encuentre otra connotación negativa al icono.