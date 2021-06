Ahorrar batería en el portátil es muy sencillo con este truco

Cada vez es más frecuente el uso de ordenadores portátiles, muchos usuarios los prefieren antes que un ordenador de sobremesa. Sobre todo a raíz de la pandemia, en la que hemos tenido que adaptarnos a tantos cambios. Gracias a su portabilidad tal y como su nombre indica y a que sus prestaciones no tienen nada que enviar a un sobremesa, hacen de estos una alternativa más que considerable tanto en nuestra vida personal como profesional.

Ahorra batería con blackTop

Son muchas las ventajas que nos ofrecen estos dispositivos, la primera de ellas y por la que destacan es la posibilidad de llevárnoslos a cualquier sitio. Pero lo que en si es una ventaja también es en sí su peor desventaja ya que para ello dependemos de la autonomía de su batería y esto puede ser un problema si no disponemos de un enchufe cerca.

Apaga con la pantalla con un atajo de teclado | TecnoXplora

Por norma general no solemos ser conscientes de la energía que derrochamos. Generalmente cuando trabajamos con un ordenador conectado a la red, ya que es raro que tengamos en cuenta el gasto que energía que supone el mantener la pantalla del ordenador encendida cuando realmente no estamos haciendo uso de ella. Pero este gasto cuando se trata de un ordenador portátil es un hándicap muy a tener en cuenta. Puesto que si gastamos batería manteniendo la pantalla encendida mientras no estamos haciendo un uso activo del equipo, nos va a suponer consumir una cantidad de batería considerable que tal vez nos haga falta más tarde.

Utilizando un ordenador portátil | Photo by Christin Hume on Unsplash

Para solventar este tipo de situaciones, podemos llevar a cabo una serie de acciones que nos ayudan a gestionar el gasto de las baterías. Entre las que se incluyen el apagar la pantalla de nuestro portátil mientras que no la necesitamos. Para ello necesitaremos un programa como BlackTop con el que simplemente con un atajo de teclado puedes apagar por completo la pantalla del ordenador.

Tras descargar la versión adecuada para nuestra versión de Windows desde su página web, instalarlo es muy sencillo, en unos cuantos clics está listo para su uso. No consume recursos del sistema, sin notificaciones ni ningún otro tipo de mensajes. Podemos gestionar su uso, pulsando con el botón derecho sobre su icono que se instala en la barra de inicio, como residente. Para apagar la pantalla tan sólo debemos ejecutar un atajo de teclado, pulsando simultáneamente las teclas CONTROL + ALT + B la pantalla se apaga automáticamente. Un inconveniente de esta aplicación es que no podemos personalizar los comandos y siempre debemos usar la combinación de teclas por defecto que hemos mencionado anteriormente.

Podemos pensar erróneamente que el resultado es el mismo que cuando pulsamos en el botón suspender de Windows, pero la diferencia reside en que cuando suspendemos un equipo, no sólo apagamos la pantalla, sino que invernamos los procesos hasta que lo activamos de nuevo. Por lo que todos los procesos quedarán en suspendo o detenidos y que se reanudarán al volver a la actividad, Mientras que con esta aplicación lo único que se apaga es la pantalla mientras el resto del equipo sigue adelante con los procesos que este realizando.