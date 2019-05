Ahora sí, Steam Link ya está disponible para iOS y Apple TV

Steam se ha convertido en una plataforma muy potente de videojuegos, copando prácticamente la totalidad de ventas de videojuegos para PC, aunque en los últimos meses está viendo cómo llegan nuevos actores al mercado, como la tienda de Epic Games. En cualquier caso, la presencia de Valve en el mercado a través de Steam sigue siendo muy potente, y poco a poco se va adaptando a la evolución del mercado. Hace unos meses conocimos que la firma estaba trabajando en una app llamada Steam Link, como su desaparecido dispositivo, que hacía precisamente lo mismo, pero utilizando el hardware de nuestro móvil. Después de pasar por un prudente los dispositivos de Apple, tanto iPhone, iPad como Apple TV.

Juega con el PC desde tu iPhone, iPad o Apple TV

Mientras que los usuarios de Android llevaban utilizando Steam Link desde hace meses, los de iOS todavía estaban esperando la llegada de una versión estable a iTunes. Y ese día ha llegado, porque ya puedes descargar Steam Link para iOS. Con esta app podemos nada menos que jugar a los juegos de nuestra biblioteca de Steam desde el iPhone, el iPad o Apple TV. Esta funcionalidad viene a ser similar a la que ofrecía el dispositivo de Steam hace unos meses, hasta que fue descatalogado. Un movimiento de Valve que ahora tiene todo el sentido, teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece ahora esta herramienta con los móviles.

Steam Link para iOS | Steam Link

Para hacerte una idea de cómo funciona, no se trata de que tu iPhone ahora sea capaz de ejecutar juegos de PC, así de un día para otro, sino que en realidad lo que hace es reproducir una retransmisión de tu partida en el PC. Por lo tanto lo que vemos en la pantalla del iPhone es un vídeo que se envía a través de la red local de nuestra casa como el Wifi, y con el que podemos interactuar con un mando. Podemos utilizar tanto un mando bluetooth como el Steam Controller para poder disfrutar de los juegos de nuestro PC en los dispositivos de Apple. Eso sí, debemos tener en cuenta que para que podamos jugar a un ritmo aceptable, nuestro móvil debe ser potente, se entiende que un iPhone o iPad moderno lo es, y que la velocidad de nuestra red sea muy alta. Porque cuanto más exigente sea el juego al que estemos jugando, más difícil será recibir los datos de la transmisión en tiempo real en nuestro dispositivo. Precisamente uno de los puntos débiles del antiguo hardware de Steam Link era que solo se podía garantizar una experiencia de juego satisfactoria jugando mediante una conexión de cable. Todo lo que no fuera eso no garantizaba una buena experiencia.

Por lo tanto en este caso, lo mínimo que necesitarías para jugar dignamente, sería todo esto, algunos de los requisitos son obvios.