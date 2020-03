Sin duda es uno de los modos estrella de Google Chrome, el modo incógnito. Este nos permite navegar por Internet sin dejar rastro alguno en nuestro teléfono móvil. Con él activado, no se guardan nuestras visitas en el historial de ninguna de las maneras. Esto quiere decir que si navegamos en el ordenador de otra persona, o si estamos compartiendo dispositivo con otros, de esta manera será imposible que sepan qué lugares hemos visitado con el navegador. Abrir una de estas pestañas es algo bastante sencillo, pero Google ha querido simplificarlo ahora incluso un poco más cuando entramos en Chrome desde la app de Google.

Esta es la nueva alternativa para el modo incógnito

Ha sido ahora cuando Google ha comenzado a implementar esta nueva forma de activar el modo incógnito en Chrome, pero siempre y cuando entremos desde la app de Google, que como sabéis es la que llevan instalados millones de móviles Android por defecto, y el lugar desde donde por ejemplo podemos acceder a las últimas tendencias y noticias dentro del móvil. En este caso le nuevo método llega en exclusiva a la app, por lo que si lo intentáis desde el modo “Discover” de Google no lo vais a encontrar. Por tanto debéis ir al cajón de aplicaciones de vuestro móvil y acceder a la app de Google.

Abriendo el modo de incógnito | Tecnoxplora

Una vez dentro, tenéis que pulsar sobre la imagen de perfil de vuestra cuenta de Google, que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. Desde ahí se despliega un menú con varias opciones. Ahora podrás ver que se ha añadido esta nueva función del modo incógnito en la última posición de todas estas funciones, caracterizada como siempre por el icono de este modo. Una vez que vayas a abrir esta pestaña de incógnito por primera vez, Google Chrome te advertirá de quiénes podrán seguir viendo esos contenidos en los que vas a navegar. Por tanto de esta manera podemos entrar fácilmente en una pestaña de incógnito sin tener que abrir antes Google Chrome.

Como sabéis, normalmente para entrar en este modo antes es necesario abrir Google Chrome, para desde el navegador pulsar a su vez el botón de abrir nueva pestaña de incógnito. Con este nuevo método, no tenemos que entrar antes en Chrome, sino que directamente desde los contenidos de la app de Google podemos abrir una pestaña de este tipo. Así que ahora es más sencillo que nunca poder navegar sin dejar rastro en el móvil. Eso sí, antes de utilizar este modo debes saber que tu historial de navegación también se va a guardar en los servidores de los proveedores de Internet, ya que lo que se borra es el historial en el teléfono, y no así fuera de él.

Esta novedad ha comenzado a llegar a muchos móviles Android, aunque no a todos, en nuestro caso tenemos móviles con la app de Google con esta función y otro actualizado igualmente que no cuenta con ella. Por lo que parece que pueda tratarse de algún tipo de actualización de la parte del servidor, que no está directamente relacionada con la aplicación.