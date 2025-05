¿Quién quieres que gane el arusoros de la semana?

Hoy votaremos el Arusoros de la semana. Estas son las opciones:

Gato. El gato ha salido callejero.- Este joven ha de engañar a su gato para que entre a casa por la ventana. Una vez dentro, lo ha de llevar al fondo del pasillo y luego pegarse un sprint para cerrar la ventana antes de que el gato vuelva a escaparse. Esto supone que el felino, a veces, se lleve algún golpe en la cabeza.

Cascada. Lanzamiento muy estético desde la cascada.- Un hombre intenta acercarse a la caída de una cascada. De repente, se resbala debido a que la piedra por la que pasa está completamente mojada, cayendo de manera precipitada al agua. Por suerte, todo quedó en una mala caída.

Niño. El niño dispara a la madre cuando está pintando y cae de la escalera con la pintura en la cara.- Este travieso niño se acerca a su madre con una pistola de juguete mientras está pinta la pared de casa subida a una escalera. Al dispararle, la madre cae de la escalera sobre el sofá, con la paleta de pintura encima, cayéndole toda la pintura en la cara.

Salto. Desaparece cuando quiere hacer un supersalto.- Un hombre trata de saltar sobre un muro de cartón para ver a qué altura llega. Lo hace con tanta fuerza que agujerea el muro y desaparece

Novia. Le hace caso a su novia.- Un chico intenta subirse a un barco amarrado en el puerto. El joven se sujeta a la plataforma de la embarcación y, mientras se impulsa, su novia, que graba la escena dice “ojalá te caigas al agua”. El chico, que parece concederle el deseo a la joven, se desequilibra y, junto con la plataforma, cae al agua.

Entreno. Entrena de una forma diferente.- En China, el tipo que tenemos en imagen está triunfando en las redes por su peculiar forma de entrenar pectoral. Hace 30 repeticiones en press banca pero la técnica digamos que no sería la mejor y más adecuada.

Policía. El policía se lanza al canal para salvar a un hombre que se ahogaba.- Al noroeste de China, un oficial de policía se lanzó instantáneamente a un hombre que estaba siendo arrastrado por la fuerza del agua de un canal. Sin embargo, el mismo oficial fue atrapado por el poderoso flujo. Por suerte, allí había unos ciudadanos que reaccionaron rápidamente, y le tendieron una cuerda para ayudarle a salir del agua.

Triciclo. El crack de la marcha atrás.- Un hombre, junto a su triciclo, trata de subir una rampa dando marcha atrás. Cuando parece tenerlo todo bajo control, con la cuesta prácticamente subida, sigue dando marcha atrás y termina cayendo hacia una zanja.

Hipopótamo. Un hipopótamo se tira un pedo.- En un zoo de China, este es el momento en que un enorme hipopótamo se tira un pedo. Del estruendo que provoca, todos los allí presentes retroceden ante lo que acaban de presenciar.

Mazorca. Se come la mazorca con un solo diente.- Este hombre, que tiene tan solo un diente, se come una mazorca con bastante intensidad. Debido a que su dentadura es bastante escasa, el hombre no es capaz de sacar todos los granos de maíz de ella.

