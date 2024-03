Estos son los vídeos candidatos a ganar el 'Arusantos':

- Garaje. No llega a tiempo: Una señora ha intentado llegar a tiempo para hacer de vientre en su casa, pero por desgracia ha dejado ‘rastro’ en el garaje de casa.

- Columpio. Una mujer cae del "columpio de los deseos": Una mujer se balancea en un columpio, llamado el columpio de los deseos. Pero, tras ser balanceada, la mujer resbala y cae de una altura de cinco metros. Por suerte, la mujer no sufrió heridas graves.

- Atasco. Señora provoca un atasco tremendo con un vehículo para discapacitados: Una anciana que avanzaba lentamente en una silla de ruedas motorizada ha provocado una retención monumental al circular por en medio de la calzada de una carretera muy transitada. La señora va tan lenta, que decenas de camiones y coches tienen que circular detrás de ella a 2 por hora.

- Espejo. ESCOGE UN MAL MOMENTO PARA MIRARSE EN EL ESPEJO.- Un joven ha escogido un mal momento para ir al espejo del baño a mirarse sus bíceps. En ese momento había otra persona 'ocupando' el lavabo.

- Guardia.. LA VACILADA DEL MOTORISTA AL GUARDIA URBANO.- Este motorista va haciendo zig zags por la carretera y un guardia urbano le da el alto levantando la mano. El motorista, en lugar de detenerse le choca la mano al guardia y se va como si nada.

- Novia. DERRIBA A LA NOVIA EN EL BAILE DE APERTURA.- Un novio se ha venido arriba en el baile inaugural de su boda y ha entrado a la pista haciendo mortales. Se ha descontrolado un poco y ha terminado embistiendo y derribando a su esposa...doblemente. Porque tras derribarla, la ha querido levantar...y se ha vuelto a caer.

- Autobús. EL CONDUCTOR ARRANCA EL AUTOBÚS ANTES DE QUE TODOS BAJEN.- Este conductor de bus tiene prisa por llegar a su destino. Antes de que todos los pasajeros bajen, arranca con las puertas abiertas y hace que una señora acabe cayendo a la carretera.

- Pelota. NO LE DA NI A LA PELOTA JUGANDO A PING PONG.- Ojo a la señora que tenemos en imagen. Se dispone a sacar para jugar a tenis de mesa pero no llega ni a empezar porque tras cinco intentos, no consigue ni darle a la bola.

- Selva. NO SE PUEDE DEFECAR EN PAZ EN LA SELVA.- Un niño que estaba defecando en una selva brasileña, ha tenido que salir corriendo después de que un familiar simulara el ruido de un animal. El niño ha salido corriendo asustado con los pantalones bajados.

- Persiana. UNA MUJER SE QUEDA COLGANDO DE LA PERSIANA DE UN SUPERMERCADO.- Una mujer mayor que estaba esperando a que abriera el supermercado a primera hora de la mañana, se ha quedado colgando de la persiana al engancharse su pantalón con un cierre de la persiana mientras se elevaba. La mujer ha tenido que ser descolgada por un trabajador del supermercado.

¡Vota por tu vídeo favorito!