Estas son las opciones:

- Silla. Una mujer en silla de ruedas la lía en una tienda de ropa. Esta mujer está en una tienda mirando ropa, cuando de repente, su silla de ruedas pierde el control y empieza a llevarse por delante varios percheros. La mujer acaba metida entre percheros y liándola sin querer.

- Videollamada. Desastre en una videollamada. Un hombre está en medio de una reunión online. De repente, en medio de la reunión, va a buscar crema hidratante y papel higiénico. Se sienta frente al ordenador, se desabrocha la bragueta y está dispuesto a (o es lo que parece) masturbarse. A pesar de que sus compañeros tratan de avisarle, el hombre continúa con su proceso.

- Escaleras. Un sacerdote se cae por las escaleras. Un sacerdote transporta una gran mona cerca del altar, cuando de repente se resbala en los escalones y cae de cabeza directo hacia el suelo.

- Disparo. La hija que te dispara mientras pintas. Atención al susto que se lleva esta madre mientras está pintando una pared de su casa. Su hija, por detrás y a traición, le dispara con una pistola de juguete y hace que la madre caiga de la escalera directa contra el suelo. Lo peor de todo es que acaba con la cara llena de pintura.

- Alexa. Alexa, me tienes hasta el c***. Una niña le pide a Alexa que le ponga una canción. Esta le pone otra cosa y enfadada le dice que se calle y que le tiene hasta el c***.

- Máscara. Le ponen una máscara de león a una cabra y siembra el caos. La cabra encantada con su disfraz de león empieza a corretear y cuando otra cabra la ve se desmaya del terror.

- Tren. Un conductor imbécil está a punto de ser arrollado por un tren. Un conductor espera a que la barrera del paso a nivel baje justo en frente suyo. Pero, cansado de esperar, se baja del coche para ver si viene el tren. Tras mirar, inútilmente si algún tren aparece, se sube al coche, y retrocede con la intención de cruzar las vías a pesar de la prohibición. Justo cuando va a cruzar, el convoy aparece a toda velocidad. Rápidamente, el conductor sale del coche para evitar ser arrollado, a pesar de que su vehículo queda dañado por la parte delantera.

- Dentadura. ¿Dónde habré dejado la dentadura? En China, un hombre no encuentra su dentadura postiza. Mira debajo del sofá, entre los cojines, por las estanterías...y al final la acaba encontrando...metida en la boca del perro.

- Jamonero. El jamonero de Murcia muestra cuál es su método para que no le roben. Un clip protagonizado por un jamonero de Murcia que explica cuál es su método para que no le roben.

- Vecina. Confunde la puerta de su vecina con la de su hermana. Esta mujer llama al timbre de una casa y empieza a hacer voces y caras divertidas delante de la cámara pensando que es la puerta de su hermana. Sin embargo, la recibe una señora a la que no conoce de nada. La mujer se lo toma con humor.