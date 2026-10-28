¡Vota!
¿Qué vídeo quieres que gane los Zascas de la semana?
¡Llega el momento de votar el ganador de los ZASCAS de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?
¡Vota!
¿Qué vídeo quieres que gane los Zascas de la semana?
El sábado votaremos ZASCAS. Estas son las opciones:
- Mikel López Iturriaga, el cabello de ángel y el vinagre de módena
- Rufoasecas y las temporadas de los supermercados
- La Mari, a Fortu
- Juan y Medio, al invitado y sus desamores
- Achopatry y los que desean 'buenos días' desde las seis de la madrugada
- El padre Adam, sobre cómo actúan otros sacerdotes
*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido