¿Qué vídeo quieres que gane los Zascas de la semana?

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¡Llega el momento de votar el ganador de los ZASCAS de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

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El sábado votaremos ZASCAS. Estas son las opciones:

- Mikel López Iturriaga, el cabello de ángel y el vinagre de módena

- Rufoasecas y las temporadas de los supermercados

- La Mari, a Fortu

- Juan y Medio, al invitado y sus desamores

- Achopatry y los que desean 'buenos días' desde las seis de la madrugada

- El padre Adam, sobre cómo actúan otros sacerdotes

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Las 6 de laSexta

  1. Netanyahu gana las elecciones en Israel, pero su coalición de gobierno se queda lejos de la mayoría
  2. Flávio Bolsonaro se fuga a EEUU sin entregar su pasaporte tras su derrota electoral en Brasil
  3. La Policía identifica a 24 agentes "dinamizadores" y a gendarmes marroquíes "estáticos" durante la entrada masiva en Ceuta
  4. ¿El renacimiento de la kale borroka? La Ertzaintza investiga a los grupos disidentes de la izquierda abertzale GKS y Jardún
  5. El PP olvida su agenda política para cargar contra el PSOE: de Sánchez como "radical inmoral" a "José Luis Rodríguez Joyero"
  6. De Sabadell en el 76 a Cádiz en 2021: las huelgas del metal que hoy inspiran la lucha en Murcia