¿Qué vídeo quieres que gane los Zascas de la semana?

¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca?

¡Llega el momento de votar el ganador de los ZASCAS de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos ZASCAS. Estas son las opciones:

- Mikel López Iturriaga, el cabello de ángel y el vinagre de módena

- Rufoasecas y las temporadas de los supermercados

- La Mari, a Fortu

- Juan y Medio, al invitado y sus desamores

- Achopatry y los que desean 'buenos días' desde las seis de la madrugada

- El padre Adam, sobre cómo actúan otros sacerdotes

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