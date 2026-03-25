¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor Zasca de la semana! Estos son los candidatos a ser elegidos como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo, votamos los Zascas. Estos son los candidatos:

Juan y Medio, al miembro del equipo que cumple años.- Un miembro de La tarde cumplía ayer años. Juan le deseó: "Ojalá llegues a la edad que aparentas".

Laura de Rojas, a lo difícil que es desapuntarse de algunos gimnasios.- Muy viral el enfado de esta chica: "Estoy flipando. O sea, ¿alguien me puede decir por qué es más difícil desapuntarse del gimnasio que salirse de la cárcel? Me dicen que solo me puedo desapuntar del día 1 al 5 y no de cualquier mes, sino del mes anterior al mes que te toca pagar esos tres meses, o sea, que no puedes cancelar cuando a ti te dé la gana. ¿Qué pasa? Que del 1 al 5 de abril cae en Semana Santa, semana en la que no estoy y no está nadie aquí. Entonces, le digo: oye, ¿y si no estoy qué hago? ¿Cómo me desapunto? 'No, pues puede venir un familiar tuyo '-no tengo familia en Madrid- , 'o un amigo tuyo' - todos mis amigos no son de Madrid- al gimnasio con un papel que declare que tú, con tu DNI, declaras que quieres darte de baja en el gimnasio, en el gimnasio. Y le digo: no, es que no tengo amigos que puedan hacer eso. Y me dice: 'Tienes que adjuntar una prueba, como un billete de tren o lo que sea, de que no estás del día 1 al 5. Y si no haces eso en esos días, no te puedes desapuntar y pagas 120 euros de esos tres meses'. O sea, ¿cómo hemos permitido que los gimnasios hagan esas cosas? O sea, me parece una locura".

El pastor Adrián y Waldo a los hombres blandengues.- "Muchas mujeres que tienen a hombres temblando. Que son hombres blandengues. Que los tienen como un chibichibi, porque la mujer dice que es arquitecta. ¿Qué arquitecta? Ella puede construir y puede hacer planos: 50.000 apartamentos, 50.000 edificios, y después de Dios, la cabeza de esa casa eres tú. ¡Está bravo! ¡Oh, mamita! Sinvergüenza. Charlatán. ¡Está bravo el líder! ¡Bravo! ¡Dios mío! Usted puede ganar los cuartos que gane y, después de Dios, en esa casa soy yo como hombre. Y más nadie. ¡Wow!".

¡Vota por tu vídeo favorito!