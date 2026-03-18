¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?

El sábado votaremos los ZASCAS. Estas son las opciones:

JOAQUÍN, A SUSANA SABORIDO POR LA FALTA DE SEXO DURANTE EL VIAJE.- En el Capitán, Susana Saborido no quería tener sexo en un templo lleno de monjes. Joaquín se queja: “¿Quién te va a escuchar aquí? No me está gustando nada este viaje. Me voy a subir por los árboles…Desde antes de empezar el viaje…Susana: hace dos semanas que no sale el pajarito a cantar.”

DANIELA SE ENFADA CON SUS PADRES POR EL REPARTO DE LA HERENCIA.- En un momento del viaje, Susana les dice que va a dejar escrito el testamento y que le dejará a Salma el collar y la pulsera con las que se casó. Daniela salta: “y pa mí, un mojón bien gordo, no? ¿En serio las dos cosas para Salma?”. Joaquín remata: “yo te dejaré gordi todas las camisetas que tengo de colección de fútbol”, algo que tampoco gusta a Daniela: “qué saco yo de las camisetas de fútbol???”. Finalmente cierra conversación con su madre: “a mí no me hables más en todo el día, ni en todo el día ni en todo el viaje, a Okinawa te vas tú sola”.

MAMI DE 3, A LOS TRABAJOS EN GRUPO DEL COLEGIO.- “¿Por qué los trabajos en grupo se tienen que hacer fuera del horario escolar? Por aquí sí que no paso. Quiero decir, ¿tú quieres juntar a Antonio, a Juan y a Paco a hacer un trabajo en grupo que ni se llevan ni se conocen? Pues mira, que lo hagan en horario escolar. Pero mis hijos o los tuyos no tienen por qué ir a casas de desconocidos donde no sabemos ni quién hay allí, ni quién vive ahí, ni cómo viven, ni las normas de conducta, ni cómo son. Así que yo, me niego. ¿Vale?”

ZACATECAS, A LOS QUE VAN AL GYM Y, DE PASO, AL PRESENTADOR.- “Mire, su brazo está gordito (toca el brazo del presentador), pero es normal. Pero los que van al gym están abultados, unos conejotes, pero es de pura proteína y de ejercicios pecaminosos que no deben hacer”.

EL PADRE ADAM, A LAS MUJERES OPERADAS: “OPÉRATE EL CEREBRO!!”.- “A cual hombre le va a gustar tener una con el culo postizo, inyectado con silicona?. Y las chichis así. Um, um, um. Con el culo así en el en los labios que tienen, ¿verdad? Ya las han visto y piensan que se ven bien. Te ves horrible!!!!. Horrible te ves y todo el mundo sabe que eres operada. Todo el mundo. ¡Opérate el cerebro mejor!

ISABEL RÁBAGO A YOLANDA DÍAZ POR IR A LOS OSCARS: “COMUNISMO DE CAVIAR”.- En sus Redes Sociales: “Oye una cosita, que la Yoli se ha cogido una clase business, hotelazo y claro, evidentemente, porque pagamos todos los españoles y se ha ido a los Oscar, a Estados Unidos. Va a pisar el territorio Trump. Y yo me pregunto, ¿qué pin se va a poner en alfombra roja? ¿El de Palestina, el de Irán, el anti-Trump? Comunismo de caviar, lo pagamos tú y yo. Ale, un besito”.

MARINA ESNAL A KIKO RIVERA.- En Estando Contigo escuchan un momento de la actuación de Isabel Pantoja cuando Kiko era muy pequeño y la cantante le animaba a completar frases. Todos comentan que fue un momento precioso. Marina: “creo que es la única vez que Kiko Rivera ha sido gracioso en su vida”. Alfonso Hevia remata “y su madre también”.

RAMONCHU AL ESPECTADOR QUE NO TIENE TIEMPO DE HABLAR CON ELLOS.- En la llamada del jamón, la espectadora le dice a Ramonchu: “No conozco el programa y no puedo perder el tiempo para esto..” Ramonchu contesta: “Nosotros tampoco con usted….Hay gente desagradable…Es gente que vive amargada. Bastante desgracia tiene”

ALFREDO DURO AL EFECTO MIRÓN EN LA CARRETERA.- “Estoy hasta el gorro de estar con tanto mangarrián en la carretera. Un atasco en mi carril. ¿Qué pasaba? Que los mangarrianes se paraban a mirar un accidente en el otro carril. ¿Y qué? ¿Qué quieres mirar, mirón? Tira pa’lante. Tira pa’lante!! ¿Eres médico? Pues tira para adelante, que siempre estamos igual. ¡¡Paletos!!

SANTIAGO SEGURA A LOS PERIODISTAS QUE PUBLICARON LOS CAMEOS EL MISMO DÍA DEL ESTRENO DE ‘TORRENTE’.- En Cope: “Sacaron un titular que si encuentro a la persona le diría de todo menos guapo. Dice, ‘Una comedia facilona con los cameos de pam pam pam’. En el titular. Digo, ‘Qué ganas de joder a la gente’. Y yo creo que ha sido una especie de de vendetta que dices, "Tío, estáis rabiosos porque no se ha hecho esto convencionalmente y os han enseñado la peliculita a los primeros. Y yo es que no quería enseñar la película a los primeros a los críticos y a la prensa especializada y a los famosos que van al estreno, porque no es para ellos, porque sabía que los que la iban a disfrutar son los otros. Y como sé que estos son muy de, "Mira, voy a como sea algo que nadie sabe, pues lo voy a decir." Dices, "Pero vamos a ver, ¿tú eres tonto?" Si se trata de eso, que no que no que no lo sepa todo el mundo”.

MIGUEL LAGO A SAN PATRICIO (QUE ES HOY).- En uno de sus monólogos: “Ahora los colegios no celebran el Dia del Padre sino San PAtricio porque es importantísimo que recordemos una vez al año nuestras raíces irlandesas…que luego no llegan borrachos ni nada y yo digo: “Vaya mierda de San Patricio”

IÑAKI URRUTIA A LO HIPÓCRITAS QUE SON ALGUNAS PERSONAS QUE DEFIENDEN LA ÓPERA Y EL BALLET.- “Ah! parece que hay mucha gente contenta porque Timothée Chalamet ha perdido el Óscar a mejor actor por sus desafortunadas declaraciones sobre la ópera y el ballet. Cosa que me parece normal porque anda que no somos fans todos de la ópera y del ballet, ¿verdad? ¿a que sí? buah, yo cuando vi "el cascanueces" es que me vuelvo loco por pillar entradas. ay, ¿verdad que todos estamos indignados porque se ha metido con la ópera y el ballet? qué h@st tenemos todos... aunque Timothée Chalamet más, eh. uy, qué torta tiene el pobre muchacho. a mí no me ha hecho nada, pero tiene una pinta de cani con ínfulas de intelectual que a mí no me ha colado”.

EL PASTOR ADRIÁN A LOS HOMBRES QUE AMAN A SUS MUJERES CUANDO SON UNA GUITARRA (delgadas), PERO NO UNA CONGA (gordas).- “Atención a esos hombres de Estados Unidos, Puerto Rico, Ecuador, Colombia todos esos lugares, que mientras las mujeres está como una guitarra la aman. Pero cuando la mujer se pone como una conga entonces no quieren tocar su conguita. Entonces tu eres un delincuente, tu eres un Chapo Guzman, tu eres un Florian Feliz, tú eres un Pablo Escobar”.