¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor ZASCA de la semana! 5 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos los ZASCAS. Estas son las opciones:

KIKO MATAMOROS DURÍSIMO CONTRA CARLO CONSTANZIA POR AMENAZAR A SU HIJOS.- En “los kikos tv”: “A mi hijo Diego no le llegas tu ni a la suela del zapato. baboso. has amenazado con que le vas a agredir, le vas a dar un machetazo? Que vas a mi hija a darle un recado? no tienes cojones de decírmelo a mí! Golfo, cobarde, asqueroso. De verdad crees que tu madre miente? en lo que denuncia dice la verdad, todaaaaa! y te lo dice uno que lo vivió. No vas a tener un hueco donde esconderte. Vas a avasallar a quien yo te diga, vas a gritar en la calle quien yo te diga, vas a amenazar a quien yo te diga. No te paso ni una, ni unaaa, ni unaaaa, a mis hijos no les amenazas tú! Te voy a bajar los humos. Ten huevos y llámame. Tenlos, tenloooos! y nos vemos tú y y yo y me dices a la cara”

ISABEL RÁBAGO A SONSOLES, OTRA VEZ, POR CORTARLE.-

Sonsoles interrumpió ayer a Isabel Rábago. Ésta protestó muy seria: “¿Me puedes dejar hablar? ¡Gracias!”

IÑAKI URRUTIA A LA GENTE QUE SIEMPRE TIENE EL MOVIL EN LA MANO PERO NUNCA TE COGE LA LLAMADA.- “Hablemos de esa gente que siempre tiene el móvil en la mano pero cuando les llamas, nunca cogen la llamada. Esa gente tiene una hostia… Buenos días”

DANI MATEO A LAS MALAS NOTICIAS DE MÁS VALE TARDE.- El viernes, Dani Mateo se dirigió a sus espectadores antes de la conexión con MVT: “¿Estáis contentos, verdad? Es viernes. Os hemos dejado animados…Pues tranquilos que enseguida se os pasa porque vamos a conectar con MVT”.

MANU SÁNCHEZ A JORDI ÉVOLE.- Durante el ataque de cataplexia que tuvo Évole en la entrevista, Manu tiró de humor al lanzarle el zasca: “Tú aquí durmiendo y después la fama para los andaluces…Esta es la foto de España: aquí un montón de andaluces esperando a que un catalán se despierte para seguir”.

NORA, UNA CREADORA DE CONTENIDO QUE HABLA DE CINE, A LAS INFLUENCERS QUE HAN IDO A LOS GOYA.- “Llevo toda la mañana viendo a influencers de maquillaje, de lifestyle, de todo, get ready with my para los Goya. Todas van a los Goya. ¿Vosotros creeis que entre todas estas influencers suman una película vista, de las nominadas esta noche? Yo creo que no. Si te invitan a los Goya, pues vas, pero eso no quita que sea un puto circo. De verdad, es bochornoso. Es que yo creo que no han visto ni una”. 1'04"

MALBERT A ALEJANDRA RUBIO POR SU NUEVA FACETA DE ESCRITORA.- “Alejandra Rubio ha anunciado que va a escribir su primera novela. Si no sabe leer con soltura, qué coño va a escribir. Si parece que estamos en una clase de lectura de la ESO. Vamos los de Planeta, atentos cada día a las reseñas de Alejandra Rubio en su instagram ‘Sí, sí, María José, la fichamos, esta reseña de ‘Teo va al zoo’ es buenísima. Creo que Alejandra se cree la nueva Virginia Wolf”.

IÑAKI LÓPEZ A DANI MATEO: “YO DESCONECTO CADA VEZ QUE ME DA PASO”.- Cristina comenta que Dani ha dicho que Zapeando va bien para desconectar. Iñaki dice: “Desconectar es lo que hago yo cada vez que nos da paso”.

JUAN Y MEDIO AL COCINERO POR ENROLLARSE.- El cocineros de La Tarde se enrolló más de la cuenta con los talleres que tenía programado. Juan envió un mensaje a realización: “alguien ha de ir disparándole ya…”

IÑAKI URRUTIA A LAS TIENDAS DE ELECTRODOMÉSTICOS.- "Ah, basta ya, que pensáis que no nos damos cuenta? pero nos hemos dado cuenta. Los de las tiendas de electrodomésticos. Basta ya de poner esas imágenes espectaculares en las pantallas de la tele diciendo que tenéis la tele que mejor se ve del mercado. Que luego te la llevas para casa y se ve normal. Allí pondréis un vídeo en Super HD 4K Ultra Live Light Flank. Pero luego en casa, Pasapalabra se ve normal. Dejad ya de estafar. O pasar de esos vídeos, que yo los quiero poner en casa también, para verlos espectaculares. Tenéis una hostiaaa. Buenos días".