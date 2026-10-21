¿Qué vídeo quieres que gane el IMBÉCIL DE LA SEMANA?

¡Llega el momento de votar el IMBÉCIL DE LA SEMANA! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos EL IMBÉCIL DE LA SEMANA. Estas son las opciones:

CAMISETA: Un joven intenta arrancar la camiseta de una maigo estirándola por detrás. El tejido es tan bueno que la prenda aguanta y hace que el joven vaya hacia atrás, directo a la cabeza de su amigo.

GIRO: Un chico, disfrazado de demonio de Tasmania, decide girar constantemente con una máquina. No consigue mantener el equilibrio y termina cayendo al suelo precipitadamente.

PASARELA: Un hombre trata de bajar de una pasarela agarrándose a un árbol. No calcula las alturas y eso hace que acabe pisando en falso sobre la hierba

MORTAL: Un hombre con visible sobrepeso se prepara para realizar un mortal hacia atrás. El hombre, pese a sus esfuerzos e impulso, termina cayendo de espaldas contra el suelo.

CAMIONETA: Un patinador salta e intenta deslizarse por el remolque de una camioneta. El monopatín se le va de los pies y acaba llevándose un golpe en la cara.

GOMA: Un obrero le quiere golpear a otro con una goma elástica. En lugar de salir disparada hacia delante sale disparada hacia detrás y eso hace que le dé en el ojo.

TEJADO: Un chico intenta dar unos toques a un balón en el tejado de su vivienda. De repente, el techo cede y cae por el agujero precipitadamente

PESA: Un hombre realiza ejercicio con una pesa rusa. De repente, en medio de sus movimientos de brazo, suelta la pesa. Esta le impacta, directamente, en la cabeza.

TRENECITO: Un hombre trata de perseguir un trenecito turístico para hacer la broma. Va tan pendiente de él que no ve que delante suyo hay un coche aparcado que acaba arrollando.

BENGALA: Un hombre enciende una bengala y luego se abre una cerveza para ver como sale el fuego. El problema es que la bengala se mueve y acaba lanzando los proyectiles al cuerpo del hombre.

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