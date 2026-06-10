¿Qué vídeo quieres que gane el Imbécil de la semana?

¡Llega el momento de votar el Imbécil de la semana! Diez candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos EL IMBÉCIL DE LA SEMANA. Estas son las opciones:

MURCIÉLAGO.- Un chico se cuelga del marco de una puerta como si fuera un murciélago. Cuando se flexiona hacia delante, las zapatillas resbalan y se pega un culetazo contra el suelo.

BICI.- Este padre coge la bicicleta infantil de su hija y da vueltas por la calle. Cuando intenta demostrar su habilidad poniéndola a caballito, la bici es tan pequeña que provoca que caiga de espaldas.

SALTO.- En una fiesta con amigos, a este chico no se le ocurre nada mejor que saltar del tejado a una mesa. Apenas toma impulso y cae, pero golpeando la cabeza en una mesa llena de vasos.

PARQUE.- Un hombre se cuelga de las barras del parque y se da impulso para girar. Pero la diversión le dura poco, pues en la primera vuelta ya se da un buen golpe en la cabeza

METRO.- En un vagón de metro, un tipo se cuelga de la barra y pretende girar como si hiciera pol dance. Pero la barra se rompe, le pega en la cara y lo derriba al suelo.

FLOTADOR.- En la piscina de un hotel, un chico pretende tirarse de cabeza desde la pasarela atravesando el agujero de un flotador. Pero cuando mete la cabeza, el flotador no se suelta y él se queda colgando por las axilas.

SUPERMAN.- Un hombre, con una capa, se lanza de una casa hacia una mesa. Al caer sobre ella, cae mal, se rompe, y se da un buen trompazo contra el suelo.

PISCINA.- En una fiesta en casa, un chico se sube al tejado para saltar desde allí a la piscina. Pero al avanzar pone el pie en el aire, cae, se da contra una silla, sigue hasta el suelo y al final, sí, acaba en el agua.

CONTENEDORES.- Un chico salta entre varios contenedores. Sin embargo, al llegar al amarillo, la tapa se abre, provocando que el chico resbale y caiga hacia dentro del contenedor amarillo.

SURFISTA.- Este hombre hace surf en seco sobre el tejado de una casa. Se mueve y contonea alegremente hasta que la tabla se desequilibra y cae sobre un techo de madera que se rompe en pedazos.

¡Vota por tu vídeo favorito!

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