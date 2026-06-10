¡Vota!
¿Qué vídeo quieres que gane el Imbécil de la semana?
¡Llega el momento de votar el Imbécil de la semana! Diez candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?
¡Vota!
¿Qué vídeo quieres que gane el Imbécil de la semana?
El sábado votamos EL IMBÉCIL DE LA SEMANA. Estas son las opciones:
MURCIÉLAGO.- Un chico se cuelga del marco de una puerta como si fuera un murciélago. Cuando se flexiona hacia delante, las zapatillas resbalan y se pega un culetazo contra el suelo.
BICI.- Este padre coge la bicicleta infantil de su hija y da vueltas por la calle. Cuando intenta demostrar su habilidad poniéndola a caballito, la bici es tan pequeña que provoca que caiga de espaldas.
SALTO.- En una fiesta con amigos, a este chico no se le ocurre nada mejor que saltar del tejado a una mesa. Apenas toma impulso y cae, pero golpeando la cabeza en una mesa llena de vasos.
PARQUE.- Un hombre se cuelga de las barras del parque y se da impulso para girar. Pero la diversión le dura poco, pues en la primera vuelta ya se da un buen golpe en la cabeza
METRO.- En un vagón de metro, un tipo se cuelga de la barra y pretende girar como si hiciera pol dance. Pero la barra se rompe, le pega en la cara y lo derriba al suelo.
FLOTADOR.- En la piscina de un hotel, un chico pretende tirarse de cabeza desde la pasarela atravesando el agujero de un flotador. Pero cuando mete la cabeza, el flotador no se suelta y él se queda colgando por las axilas.
SUPERMAN.- Un hombre, con una capa, se lanza de una casa hacia una mesa. Al caer sobre ella, cae mal, se rompe, y se da un buen trompazo contra el suelo.
PISCINA.- En una fiesta en casa, un chico se sube al tejado para saltar desde allí a la piscina. Pero al avanzar pone el pie en el aire, cae, se da contra una silla, sigue hasta el suelo y al final, sí, acaba en el agua.
CONTENEDORES.- Un chico salta entre varios contenedores. Sin embargo, al llegar al amarillo, la tapa se abre, provocando que el chico resbale y caiga hacia dentro del contenedor amarillo.
SURFISTA.- Este hombre hace surf en seco sobre el tejado de una casa. Se mueve y contonea alegremente hasta que la tabla se desequilibra y cae sobre un techo de madera que se rompe en pedazos.
¡Vota por tu vídeo favorito!
*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.