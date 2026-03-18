¿Qué vídeo quieres que gane el IMBÉCIL DE LA SEMANA?

¡Llega el momento de votar el imbécil de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos el imbécil de la semana. Estas son las opciones:

Voltereta.- Un chico pretende saltar de un banco dando una voltereta hacia atrás. No consigue dar la vuelta completa y aterriza con su cara contra el suelo.

Coche.- Una mujer baja sobre un coche infantil por un camino muy empinado. El vehículo va cogiendo velocidad y, cuando ella intenta frenar, el coche se va de lado y vuelca.

Ceja.- A este tipo se le ocurre enganchar a un coche la tira de cera para depilarse la ceja. Cuando el vehículo acelera, lo que le arranca es un buen trozo de piel del rostro.

Barca.- Un grupo de amigos bailan animadamente sobre una barca. Al pasar bajo un puente, uno de ellos decide colgarse de la estructura, pero se da demasiado impulso y cae al agua.

Bolsa.- Un hombre salta sobre una bolsa llena de agua para reventarla. Al hacerlo, resbala y lo único que consigue es darse con toda la cara en el bolardo que hay delante suyo.

Ciclista.- Un joven va en una bicicleta con una solo la rueda, la trasera. La parte delantera le toca el suelo y cae de boca contra el asfalto produciendo múltiples heridas y quemaduras.

Señoras.- Dos mujeres mayores empiezan una carrera en patinete por la hierba. Las dos, casi al mismo tiempo, tropiezan al quedarse enganchada la rueda delantera y caen de boca al suelo.

Salto.- Un hombre salta a una cama elastica desde el tejado. Debido a la inercia, rebota tan fuerte que va directo al borde de la cama dandose un golpe tremendo en la espalda.

Puñetazo.- Dos amigos, practicando boxeo, protagonizan un momento cómico cuando uno de los dos suelta un gancho al aire, pierde el equilibrio y cae al suelo.

Ninja.- Este hombre usa un nunchaku sobre un muro, con los ojos cerrados. En cuanto intenta avanzar, pierde el equilibrio y cae al suelo.

¡Vota por tu vídeo favorito!

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.