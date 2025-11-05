¿Qué vídeo quieres que gane el IMBÉCIL DE LA SEMANA?

¡Llega el momento de votar el IMBÉCIL DE LA SEMANA! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos EL IMBÉCIL DE LA SEMANA. Estas son las opciones:

Cama: Este hombre pretende poner a prueba la capacidad de una cama inflable. La llena de aire hasta tal extremo que parece una pelota y la cama, como era de esperar, explota y él cae de culo al suelo.

Vaca: Un joven tira de la cola a una vaca que está amarrada a un árbol. El animal se enfada con la bromita del chico y le lanza una patada que le hace volar varios metros.

Saltador: Un chico trata de bajar por una barandilla apoyando en ella su saltador. Pero en cuando levanta los pies, el saltador resbala por la rampa y él acaba con la cara contra el suelo.

Muros: Dos jóvenes tratan de subir dos muros apoyándose el uno a la espalda del otro y haciendo fuerza con las piernas. Cuando ya casi lo han conseguido, sus piernas se separan y caen desde una terrible altura, golpeándose la espalda en los escalones.

Voltereta: Un chico trata de hacer una voltereta subido al marco de la ventana de casa. Pero la ventana está apenas un metro sobre el suelo y al girar, golpea con su cara contra el suelo.

Patinete: Este hombre pretende saltar un muro subido a un patinete. No cuenta que se trata de un patinete infantil y eso, junto a su poca habilidad, le hacen estamparse contra un muro.

Sofá: Dos chicos ponen un sofá al borde de una piscina. Uno de ellos se sube para saltar al agua, pero el otro le empuja hacia atrás y el chico se da con la cabeza en el brazo del sofá.

Moto: Dos chicos van sobre una moto transportando una barra. Cuando tienen que pasar por un lugar estrecho, el conductor olvida lo que llevan y la barra tira al suelo al que va de paquete.

Bisbal: El novio intenta hacer una entrada épica al convite de bodas. Pero hace la patada voladora de Bisbal justo debajo del umbral de la puerta y se da con el marco en la cabeza.

Lavabo: En este lavabo, un chico intenta subirse a la trampilla, apoyando su pie en la pierna de su amigo. Pero cuando se agarra con las manos y carga todo su peso en el techo, este se viene abajo y provocan un terrible destrozo.