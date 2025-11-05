¿Qué vídeo quieres que gane el IMBÉCIL DE LA SEMANA?

¡Vota!
El sábado votaremos EL IMBÉCIL DE LA SEMANA.
El sábado votaremos EL IMBÉCIL DE LA SEMANA. Estas son las opciones:
Cama: Este hombre pretende poner a prueba la capacidad de una cama inflable. La llena de aire hasta tal extremo que parece una pelota y la cama, como era de esperar, explota y él cae de culo al suelo.
Vaca: Un joven tira de la cola a una vaca que está amarrada a un árbol. El animal se enfada con la bromita del chico y le lanza una patada que le hace volar varios metros.
Saltador: Un chico trata de bajar por una barandilla apoyando en ella su saltador. Pero en cuando levanta los pies, el saltador resbala por la rampa y él acaba con la cara contra el suelo.
Muros: Dos jóvenes tratan de subir dos muros apoyándose el uno a la espalda del otro y haciendo fuerza con las piernas. Cuando ya casi lo han conseguido, sus piernas se separan y caen desde una terrible altura, golpeándose la espalda en los escalones.
Voltereta: Un chico trata de hacer una voltereta subido al marco de la ventana de casa. Pero la ventana está apenas un metro sobre el suelo y al girar, golpea con su cara contra el suelo.
Patinete: Este hombre pretende saltar un muro subido a un patinete. No cuenta que se trata de un patinete infantil y eso, junto a su poca habilidad, le hacen estamparse contra un muro.
Sofá: Dos chicos ponen un sofá al borde de una piscina. Uno de ellos se sube para saltar al agua, pero el otro le empuja hacia atrás y el chico se da con la cabeza en el brazo del sofá.
Moto: Dos chicos van sobre una moto transportando una barra. Cuando tienen que pasar por un lugar estrecho, el conductor olvida lo que llevan y la barra tira al suelo al que va de paquete.
Bisbal: El novio intenta hacer una entrada épica al convite de bodas. Pero hace la patada voladora de Bisbal justo debajo del umbral de la puerta y se da con el marco en la cabeza.
Lavabo: En este lavabo, un chico intenta subirse a la trampilla, apoyando su pie en la pierna de su amigo. Pero cuando se agarra con las manos y carga todo su peso en el techo, este se viene abajo y provocan un terrible destrozo.