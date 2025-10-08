¿Qué vídeo quieres que gane el imbécil de la semana?

¡Llega el momento de votar el imbécil de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos el imbécil de la semana. Estas son las opciones:

Matamoscas.– Estirado y aburrido, este hombre juguetea con su matamoscas, dando raquetazos al aire. Creyendo que era algo inofensivo para él, la toca con su mano y se pega un buen susto cuando le da una descarga.

Bota.– Una amiga intenta ayudar a otra a sacarse una bota, estiradas las dos en el suelo después de haber caído. El camino en el que lo hacen está tan embarrado y hace tanta bajada que, del esfuerzo, acaba desapareciendo.

Banco.– Durante la Oktoberfest de Múnich, un hombre (bastante bebido) ha querido sentarse sí o sí en un banco que estaba siendo limpiado por una camarera. Cuando lo ha visto libre, ha apoyado el pie, lo ha levantado y se ha golpeado en toda la cara.

Bolos.– Un joven lanza una pelota de bolos por una rampa de patinadores, como si se encontrara en la bolera. Lo hace con tanta puntería que la pelota dibuja una trayectoria perfecta que acaba justo en las partes íntimas de un amigo sentado a su lado.

Patinadores.– Dos chicos bajan una cuesta a toda velocidad, sentados en un monopatín de juguete. En lugar de mirar hacia delante, se giran para saludar a cámara, pierden el control y terminan cayendo al barro.

Carretera.– En el arcén de una carretera, un hombre intenta hacer la vertical y desplazarse caminando sobre las manos. No le acaba de salir del todo bien y eso hace que desaparezca, cayendo entre los matorrales.

Vaquilla.– A este tipo no se le ocurre nada mejor que dejarse arrastrar por una vaquilla con una cuerda atada a su pie. El asustado animal intenta salir corriendo y, al llegar a la carretera, la trayectoria que coge el hombre hace que se estampe contra un coche.

Piscina.– Un grupo de amigos pretende saltar sobre una piscina, uno detrás de otro. Pero uno de ellos resbala justo cuando se ha apoyado en la estructura, de forma que la desmonta y se sale toda el agua.

Rampa.– Este patinador pretende sortear un fuego en el suelo, colocado justo después de una rampa. Pero en el último momento el monopatín se le encalla y él acaba sobre la fogata.

Canasta.– En una pequeña piscina llena de gente, montada bajo una canasta, un chico pretende saltar hacia atrás desde lo alto del aro. No calcula bien y, en lugar de caer dentro del agua, se pega un tremendo espaldarazo en el cemento.

¡Vota por tu vídeo favorito!