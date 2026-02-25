¡Vota!
¿Qué vídeo quieres que gane el Imbécil de la semana?
El sábado votaremos El imbécil de la semana. Estas son las opciones:
PATINETE.- Una joven usa un patinete de dos ruedas para desplazarse tumbada por su casa, no calcula bien la dirección y se da un tremendo golpe en la cabeza contra el cubo de la basura
TABLA.- Un hombre coloca el tablón que falta en el suelo del porche, no lo sujeta con ningún clavo y cuando lo pisa, este se levanta y le da en toda la cara.
REFORMA.- Una chica comienza con las reformas de su casa. Al primer martillazo, el estante de la pared sale disparado y le da directamente en la cara.
RUEDA.- Este chico pretende hacer la rueda delante de un amigo. Pero cuando acaba de completar el movimiento, se desequilibra y se come una columna del porche.
CUERDA.- Una mujer se cuelga de una cuerda para saltar al agua desde una roca. Pero por el camino se lleva por delante a la amiga que lo está grabando todo.
PUERTA.- Un hombre intenta girar sobre sí mismo agarrándose a las barras laterales de una puerta. Al hacerlo, ésta se cierra y le atrapa la cabeza.
PISCINA.- Este hombre, con gran determinación, se quita la camiseta para saltar a la piscina. Pero no hay ni un palmo de agua, así que acaba dándose un espaldarazo.
CESTO.- Una mujer se tira por las escaleras dentro de un cesto para la ropa. Se desliza a máxima velocidad y acaba volando e impactando contra la puerta de la entrada.
COLUMPIO.- Dos jóvenes se balancean en un columpio. Lo hacen con tanta energía que provocan que vuelque y que caiga encima de uno de ellos.
BARRO.- Un hombre que camina por el barro se quita las chanclas porque le cuesta caminar. Al hacerlo, resbala y acaba cayendo cuesta abajo.