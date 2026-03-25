¿Qué vídeo quieres que gane el Arusotros de la semana?

¡Llega el momento de votar el Arusotros de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos los Arusotros. Estas son las opciones:

Niño. El niño aprende a hacer malabarismos.- Un padre hace malabarismos delante de su hijo. El pequeño capta el concepto y trata de imitarlo de la mejor manera que puede.

Uñas. La influencer está enseñando sus uñas en un vídeo de Instagram y el gato mete la pata imitando su gesto.- Esta influencer está grabando sus uñas para un vídeo cuando, de repente, aparece la pata de su gato, que también quiere lucir sus uñas y las muestra delante de la cámara.

Garganta. Remedio casero de la madre para acabar con el dolor de garganta.- Una mujer, con tal de aliviar el dolor de garganta de su hijo adolescente, le introduce los dedos directamente en la garganta junto al remedio casero. Sin embargo, la manera de introducirlo es un tanto "invasiva", provocando las ganas de vomitar del chico.

Aire. Pisa al aire y cae.- Un operario, subido a la plataforma de un camión para descargar, trata de bajar hacia el suelo. Sin embargo, al pisar el aire, termina cayendo desde la plataforma, dándose un buen costalazo.

Ciclista. Este yayo ciclista va rayando los coches con una barra horizontal.- En China, un señor mayor circula en bicicleta llevando una larga barra de metal colocada en horizontal. Mientras avanza, los conductores observan que la barra roza algunos coches a su paso, generando preocupación por posibles daños en los vehículos. La escena llama la atención de quienes lo ven, evidenciando los riesgos de transportar objetos largos sin las precauciones necesarias y la necesidad de extremar la seguridad en la vía para evitar accidentes o desperfectos.

Mascarilla. Comparte su mascarilla con el azafato.- Una pasajera decide aprovechar el trayecto para ponerse una mascarilla hidratante en la cara. El azafato, lejos de sorprenderse, no puede resistirse a la tentación y decide ponerse otra él mismo. Tal y como vemos en las imágenes, el trabajador continúa explicando las instrucciones de seguridad del vuelo con la mascarilla puesta.

Jirafa. Un hombre disfrazado de jirafa se encuentra con una jirafa real.- Un hombre disfrazado de jirafa se acerca a una jirafa de verdad, que, curiosa, se aproxima para olfatear a su “nueva compañera”. Al principio, la interacción parece tranquila, con ambos explorando el encuentro de manera cautelosa. Sin embargo, de repente, parte del disfraz cede y el cuello falso cae hacia atrás. La jirafa, sorprendida por esta situación inesperada, retrocede rápidamente y luego se aleja del lugar, mostrando su reacción instintiva ante algo que no encaja en su comportamiento natural. ¿El hombre es un therian jirafa?

Billar. Usan la cabeza de un amigo para jugar al billar.- Un grupo de hombres está jugando al billar en un bar. Tres de ellos aúpan a otro para utilizarlo como palo y golpear la bola blanca, tratando de meter una amarilla. Al llevar a cabo la acción, consiguen su cometido, logrando meter la bola amarilla en el correspondiente agujero con la cabeza del hombre.

Robot. Un robot camarero se descontrola.- En un restaurante Haidilao, un robot sufre un fallo técnico y empieza a bailar sin parar, agitando los brazos una y otra vez. El personal interviene rápidamente: una camarera se acerca y trata de apagarlo y retirarlo del área, mientras este sigue moviéndose de manera incontrolable. Después llega otra camarera, que tampoco logra controlarlo. Finalmente, tras mucho tiempo, consiguen apagar al robot bailarín.

Beso. Exceso de romanticismo en el beso.- En Brasil, una pareja es captada besándose con pasión sobre una barandilla de protección. Pero la pasión termina cuando el hombre intenta levantar a la mujer para que se siente encima de la estructura. Durante el intento, él, que la besa como si no hubiese un mañana, pierde el equilibrio y ambos terminan cayéndose. La pareja se encuentra bien, aunque seguro que ya no tiene ganas de volver a besarse durante un tiempo.

¡Vota por tu vídeo favorito!