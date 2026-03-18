¿Qué vídeo quieres que gane el Arusotros de la semana?

El sábado votaremos ARUSOTROS. Estas son las opciones:

NIÑO. UN NIÑO SE TIRA DESDE EL PISO SUPERIOR AL SOFÁ .- Dos niños pequeños juegan en el comedor cuando otro niño, que había estado antes con ellos, sube sin autorización al segundo piso, una zona que no cuenta con barandilla de protección. Desde allí, el niño se lanza directamente hacia el sofá del primer piso, generando un momento de gran peligro por la altura y la falta de seguridad en la zona.

PELUQUERÍA. UNA PELUQUERÍA MUY ERÓTICA.- En una peluquería se produce una escena poco habitual: mientras le rapan el pelo a un hombre, la peluquera se sienta sobre las piernas del cliente. La posición inusual llama la atención por la cercanía y el equilibrio que ambos mantienen durante el proceso, convirtiendo un momento cotidiano como un corte de pelo en una situación llamativa.

MUEBLES. EN ESTA CASA PASAN COSAS SOBRENATURALES, SE MUEVEN LOS MUEBLES SOLOS.- En el vídeo se aprecia cómo los muebles de la vivienda se mueven solos y el horno se abre y se cierra de forma inexplicable. Los familiares no pueden dar crédito y por la expresión de su cara podemos ver cómo están realmente aterrorizados.

LUPA. UN ABUELO MIRA CON LUPA SU MÓVIL.- Un abuelo llama la atención mientras intenta usar su móvil dentro del coche. Para poder ver la pantalla, sostiene una lupa enorme frente a sus ojos, un detalle que no pasa desapercibido para los conductores que lo observan. El video, que rápidamente se vuelve viral en redes sociales, genera comentarios entre humor y preocupación: muchos esperan que tenga los intermitentes encendidos si está detenido para no causar peligro en el tráfico, mientras otros destacan la creatividad del hombre para ver la pantalla.

MOTO. NO SE PUEDE IR EN MOTO EN PANTUFLAS.- Una mujer que conduce una moto usando sandalias sufre un accidente al intentar recoger uno de sus zapatos mientras circula. Al perder el equilibrio, casi realiza una voltereta sobre sí misma. Afortunadamente, las imágenes muestran que logra levantarse después del percance.

FURGONETA. SE ESCAPA LA FURGONETA Y CUANDO INTENTA FRENARLA, SE CAE AL SUELO.- Un chico está descargando una furgoneta. De repente, el vehículo cae calle abajo, debido al estado helado de la carretera. Mientras el vehículo empieza a descender, el niño trata de evitarlo sin mucho éxito. Finalmente, su padre llega para ayudarle, pero resbala y cae al suelo.

CASCO. ES IMPORTANTE LLEVAR CASCO (puede ir con audio) Este hombre es el propietario de una tienda de motos que vende cascos. Para demostrar su importancia va arreando golpes en la cabeza a un voluntario que acaba siempre por los suelos.

CASA. TAPIAN SU CASA Y SE QUEDA DENTRO.- En Argentina, un procedimiento municipal termina generando una escena tan insólita como inesperada cuando un hombre se queda literalmente encerrado dentro de su propia casa. Los trabajadores del municipio levantan una pared de ladrillos para tapiar la puerta principal de una vivienda que daba directamente hacia una plaza pública. Según las autoridades, el objetivo es cerrar ese acceso y obligar a los propietarios a habilitar una entrada diferente por la parte trasera del inmueble. Sin embargo, el problema aparece inmediatamente: la casa no tiene salida por la parte posterior. Aun así, la puerta es sellada y el hombre que se encontraba dentro termina quedando atrapado en su propia vivienda. Desde el exterior se puede ver cómo el afectado solo puede asomarse por una pequeña ventana para hablar con las personas que están fuera, mientras sus familiares explican que han tapiado la puerta pese a haber advertido que no existía otra salida. Debido a esto, el hombre permanece dentro del domicilio y sus familiares tienen que pasarle comida y objetos por la ventana, ya que no puede salir al exterior.

PACIENTE. UN PACIENTE CAE DEL TECHO DE LA UCI.- En Duque de Caxias, Brasil, se vive un momento insólito y alarmante en el Hospital Adão Pereira Nunes, ubicado en Jardim Primavera, cuando un paciente cae del techo de la unidad de centros intensivos, generando un gran susto entre los demás pacientes y el personal. El ruido de la caída causa pánico; las personas en la enfermería corren asustadas, temiendo que el incidente sea aún más grave. Sin embargo, el personal del hospital actúa de inmediato, retirando a los pacientes de la sala y brindando atención al hombre que se ha caído. Por suerte, está bien. La dirección del hospital informa que el caso será investigado y que se reforzarán las medidas de seguridad para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

NOVIO. EL NOVIO SE PRESENTA A SU BODA ILUMINADO CON LUCES DE COLORES.- En una boda, el novio quiere hacer su entrada de manera espectacular: iluminado con luces de colores. El efecto visual sorprende a los invitados, quienes no esperan una presentación tan llamativa y creativa. La escena combina la emoción del momento con un toque moderno y festivo, convirtiendo la llegada del novio en el centro de atención de toda la celebración. En redes, dicen que parece un árbol de navidad pero versión humano.



