¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOTROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOTROS de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos ARUSOTROS. Estas son las opciones:

NOVIA: En los Estados Unidos, un novio entra en brazos a su pareja al banquete de su boda. No calcula que la puerta es un pelín baja y eso hace que la chica acabe con un golpe en la cabeza.

PELO: En Estocolmo (Suecia), una chica se agacha en una tienda de velas. Al hacerlo se acerca demasiado a un candelabro y acaba con su pelo completamente en llamas.

CAMIÓN: Un camión limpia-fosas ha comenzado a derramar aguas residuales mientras circulaba por una calle en Brasil, dejando una larga estela de desechos y obligando a los vecinos a evitar la zona. Durante el intento de reparación, el conductor ha recibido accidentalmente un chorro directo en la cara.

SUELO: Esta niña aprieta un botón y la puerta basculante empieza a bajar. Su madre, que en ese momento está fregando el suelo, al ver que la niña podría sufrir un accidente al quedar atrapada por la puerta, sale corriendo hacia ella. Sin embargo, se resbala porque el suelo está recién fregado. Afortunadamente, a la pequeña no le ocurre nada. Solo se queda fuera en la calle un par de segundos hasta que la madre, una vez se levanta de la caída, sube nuevamente la puerta basculante.

CARTEL: Dicen que el amor es ciego y en ocasiones... un poco raro. Un hombre ha sido pillado demostrando su amor a una mujer que aparecía en un cartel publicitario. Con dulzura, la besa, le acaricia el rostro e incluso, se intuye que le dedica unas tiernas palabras.

VACA: En Panamá, hemos podido apreciar ya una nueva especie de Therian. El therian vaca. Esta persona se identifica así, mugiendo y caracterizada como tal.

MUÑÓN: Un hombre va conduciendo con su mejor amigo de copiloto. Este decide gastarle una divertida broma ya que cuando el conductor se dispone a cambiar de marcha, el amigo, que es manco, pone el muñón al lado del cambio de marcha para que su compañero se confunda. Todo sale como se espera: el amigo se confunde y acaba cogiéndole el brazo en vez de cambiar de marcha haciendo que los dos hombres se mueran de risa.

ABUELA: En Quebec, Canadá, una abuela prueba la mini moto de su nieto. Bajo la atenta mirada de toda la familia, la señora acelera a fondo. Va tan rápido que es incapaz de controlar el vehículo y termina cayendo al suelo, impactando de cara contra él.

TIROLINA: En Kenia, una joven se lanza por una tirolina. Las rastas que lleva en el pelo son tan grandes que al final se quedan encalladas en la cuerda.

ESCALERA: Un trabajador asciende por una escalera apoyada en la fachada de un edificio para acceder al tejado. Segundos después, un segundo operario decide subir también. Cuando ambos se encuentran en la escalera, con el peso concentrado en dos puntos y sin una correcta sujeción, la estructura pierde estabilidad. La escalera cede de forma repentina y los dos hombres caen directamente al suelo. La escena evidencia el riesgo de utilizar una misma escalera para soportar más peso del recomendado y sin las medidas de seguridad adecuadas, ya que cualquier desequilibrio puede terminar en una caída aparatosa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.