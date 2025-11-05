Ahora

¡Vota!

¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOTROS de la semana?

Ver resultados

¡Vota!

¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOTROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOTROS de la semana! 5 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOTROS de la semana? ¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOTROS de la semana?lasexta

El sábado votaremos ARUSOTROS. Estas son las opciones:

Transformer: Una chica "choca los cinco" con un Transformer. Al hacerlo, el robot sufre un esguince en el pie y acaba cayendo al suelo.

Mascota: 'Sammy the Saint', la mascota del St Albans City FC, un club de la séptima división del fútbol inglés, se ha presentado borracha al partido de la copa de Inglaterra ante el Burton Albion. Vemos como esta mascota que es un león antropomorfo intenta saltar la valla de publicidad del estadio, pero pierde el equilibrio y cae. Consigue levantarse a pesar de ir tambaleándose para luego dedicarle unas peinetas al público. Finalmente ha tenido que ser escoltada siendo expulsada del estadio.

Jamón: Este es el cortador de Jamón de Disneyland París y parece que no sabe muy bien lo que hace. Con un cuchillo grande, va pegando cortes al jamón dejando una curva muy poco profesional y cortando unas lonchas gruesas.

Obrero: Un obrero retira una placa de yeso del techo subido a un andamio. Debajo, está su compañero. A posta, el operario deja caer la placa sobre la cabeza de su compañero, rompiéndola al golpearle. Como era de esperar, el trabajador salió ileso (ya que el material era ligero).

Trompetista: Un hombre ha querido dar una sorpresa a su novia entregándole un regalo acompañado de un amigo tocando la trompeta. La toca de una manera tan nefasta que es imposible saber si se trata de un cumpleaños o de una pedida de mano.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Juicio al fiscal general del Estado, en directo | Juan Lobato y la número dos del PSOE de Madrid testifican
  2. Abascal pone exigencias al PP tras la salida de Mazón y avisa de que Vox no tiene "ningún miedo a las elecciones"
  3. El juez Peinado rechaza archivar la causa contra Begoña Gómez e imputa a la secretaria general de Presidencia del Gobierno
  4. Mamdani reta a Trump tras su histórica victoria en Nueva York: "Sé que estás escuchando. Sube el volumen"
  5. El rey emérito desvela su conversación con Tejero el 23-F: "Le exigí que no usara mi nombre. Creo que se sorprendió"
  6. Torres insiste en su inocencia, niega una "relación estrecha" con Aldama y anuncia que le demandará: "No hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas"