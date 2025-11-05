¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOTROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOTROS de la semana! 5 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos ARUSOTROS. Estas son las opciones:

Transformer: Una chica "choca los cinco" con un Transformer. Al hacerlo, el robot sufre un esguince en el pie y acaba cayendo al suelo.

Mascota: 'Sammy the Saint', la mascota del St Albans City FC, un club de la séptima división del fútbol inglés, se ha presentado borracha al partido de la copa de Inglaterra ante el Burton Albion. Vemos como esta mascota que es un león antropomorfo intenta saltar la valla de publicidad del estadio, pero pierde el equilibrio y cae. Consigue levantarse a pesar de ir tambaleándose para luego dedicarle unas peinetas al público. Finalmente ha tenido que ser escoltada siendo expulsada del estadio.

Jamón: Este es el cortador de Jamón de Disneyland París y parece que no sabe muy bien lo que hace. Con un cuchillo grande, va pegando cortes al jamón dejando una curva muy poco profesional y cortando unas lonchas gruesas.

Obrero: Un obrero retira una placa de yeso del techo subido a un andamio. Debajo, está su compañero. A posta, el operario deja caer la placa sobre la cabeza de su compañero, rompiéndola al golpearle. Como era de esperar, el trabajador salió ileso (ya que el material era ligero).

Trompetista: Un hombre ha querido dar una sorpresa a su novia entregándole un regalo acompañado de un amigo tocando la trompeta. La toca de una manera tan nefasta que es imposible saber si se trata de un cumpleaños o de una pedida de mano.

