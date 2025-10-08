¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOTROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOTROS de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos ARUSOTROS. Estas son las opciones:

PASTEL: Esta madre coge al bebé y lo estampa directamente contra el pastel de Mickey Mouse. Cuando lo aparta, el niño sale con toda su cara negra llena de pastel.

SILLA: Sentado a la mesa en un Mc Donald's, este hombre resbala de forma incomprensible de la silla, pegándose un buen golpe con la cara contra la mesa y quedando tendido en el suelo incapaz de incorporarse.

DISFRAZ: En Brasil, una mujer decidió vestirse como un hombre para comprobar si realmente su marido había ido al bar a ver el partido. Ella se acercó y habló con él, el hombre la miró sorprendido para luego estallar a reír.

ATROPELLO: En Nepal, una mujer que va en bicicleta se alegra de ver a una vecina. El problema es que no desvía su trayectoria ni frena y la acaba arrollando.

DESCARGA: Un hombre, en estado de embriaguez, se acerca a una subestación eléctrica pensando que es un baño portátil. Cuando se dispone a miccionar, recibe una enorme descarga eléctrica, que lo lanza hacia atrás. Por suerte, está fuera de peligro.

NIÑO: El padre empieza a dar marcha atrás con el coche mientras el niño le da instrucciones para aparcar. Al final el coche se estampa contra la pared y es entonces cuando el niño le dice que ya está bien aparcado.

BALÓN: Un joven escala a la cima de un cobertizo para recuperar una pelota que se quedó atascada en el techo. Después de poder recuperarla, salta desde la cima en un movimiento impresionante y sale ileso.

PARASAILING: En Brasil, una señora se ha comido la arena de la playa al no correr para impulsarse y despegar haciendo parasailing. Ella pensaba que se iba a elevar poco a poco y el guarrazo que se lleva es importante.

LÁMPARA: En China, un hombre que dormía en el suelo ve como la lámpara de techo de su salón se desploma sobre su rostro. El hombre comentó que tuvo suerte de dormir de lado, ya que de otro modo su rostro podría haber quedado gravemente dañado. Afortunadamente, solo sufrió un pequeño rasguño.

MADRE: Ojo a lo que nos llega de un partido de hockey hielo disputado en la República Checa. Una madre ha irrumpido en la pista durante el encuentro para defender a su hijo que había tenido un encontronazo con un rival. La mujer ha tenido que ser sacada del hielo por los árbitros.