¿Qué vídeo quieres que gane el Arusoros?

¡Llega el momento de votar el mejor ARUSORO de los últimos tres meses! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

Estos son los candidatos de la tercera ronda de ARUSOROS:

BEBÉ: Esta es la primera experiencia con un brasero japonés como este llamado hibachi de una niña. Es por esto que la pequeña está emocionada con el jugoso calabacín, que se ha convertido en uno de los favoritos de muchos en la parrilla. Mientras el chef prepara la comida con maestría y va lanzando trozos de calabacín a los asistentes, la niña espera con ansias su trozo de calabacín con la boca abierta.

PETARDOS: A este hombre le han puesto una traca de petardos debajo de la silla del bar donde está sentado. Cuando no se lo espera, se lo encienden y del susto empieza a dar saltos ya moverse sin saber qué hacer en vez de levantarse y correr.

GATO: Este gato está jugando con el vibrador de su dueña, cuando de repente, se sienta de golpe sobre él, y la cara le cambia por completo y lo dice todo con los ojos que se le ponen.

PISCINA: Una mujer brasileña se ha encontrado a su marido dormido flotando en la piscina y roncando como una morsa.

TRICICLO: Una familia viajaba en la parte trasera de un triciclo motorizado, desplazándose sin ningún tipo de protección ni medida de seguridad. El trayecto se complicó al tomar un camino marcado por la presencia de las piedras, que dificultaban el paso, provocando que el vehículo se quedara estancado durante unos segundos. Tras lograr avanzar un poco, el conductor realizó una maniobra para girar y tratar de seguir la ruta prevista. Sin embargo, en ese preciso instante, el exceso de peso provocó que perdiese el control. Toda la familia, incluido el conductor, terminaron cayendo directamente al agua.

MARIDO: En México, un video familiar muestra el desastroso —pero muy gracioso— intento de una familia por sorprender a su madre en su cumpleaños. Todo comienza cuando los integrantes de la familia se levantan temprano para cantarle “Las Mañanitas”. Las hijas graban la escena mientras el padre entra en la habitación con una gran sonrisa y una tarta, aún en una caja, en las manos; caminando lentamente hacia la cama donde está la mujer. Ella observa la escena con ternura mientras su marido se acerca con la tarta. Sin embargo, justo en ese momento ocurre lo inesperado: el hombre resbala y cae aparatosamente al suelo, aplastando por completo el pastel. La escena, que mezcla sorpresa, susto y humor, termina convirtiéndose en un momento tan caótico como divertido.

PARQUE: En la India han abierto un parque acuático que no tiene agua en las piscinas. Tu te puedes lanzar por los toboganes con la esperanza de que las colchonetas que hay abajo amortigüen tu caída.

CAPÓ: En la India, la cámara de este coche graba el impactante momento en que tiene un accidente con un motorista que circula en sentido contrario. A pesar del fuerte impacto, el conductor de la moto resulta ileso y, subido al capó, se queda allí dormido.

THERIAN: Tenemos "en exclusiva" la primera entrevista del primer Therian de Honduras. Se trata de un hombre que se identifica con un toro. La periodista le pregunta, y él responde en su idioma.

MINNIE: Está claro que la famosa Minnie Mouse de Las Vegas no ha puesto en su lista de propósitos para el 2026 dejar el tabaco. Un usuario la ha pillado de esta guisa, fumando en una de las calles de la ciudad, como ya es habitual en ella. Además, parece que no le hace demasiada gracia que invadan su intimidad, puesto que dedica una peineta al tipo que la está grabando.

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