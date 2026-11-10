¿Qué vídeo quieres que gane el Arusoros de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOROS de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

Olaf.- Para Halloween, esta familia ha decidido disfrazarse de los personajes de la película Frozen. La madre es Anna, la hija Elsa y el padre lleva un disfraz inflable de Olaf tan grande que no le deja pasar por la puerta y termina tropezando y cayendo por las escaleras del porche al suelo.

Niño.- Este es el momento en el que un niño le dice a otro, aparta que te voy a enseñar como aguantar una patada. Se pone la protección pero acaba saliendo disparado al recibir el impacto.

Aceitunas.- Este chico tiene dos aceitunas en los orificios nasales. Cuando le apetece, suelta una de ellas, y se la come. Después, hace lo mismo con la otra, comiéndosela directamente de sus orificios nasales.

Sofá.- Dora vuelve a ser víctima de las bromas de sus familiares, que esta vez le preparan una trampa con un sofá improvisado con dos sillas. Cuando se sienta en el centro, descubre que no hay asiento y acaba cayendo al suelo con toda la comida encima. La influencer se lleva el golpe y también el almuerzo por delante.

Jugador.- Un utillero del Basford United inglés le lanza una botella de agua a su jugador para que beba pero como no se la espera, le impacta en toda la cara. El futbolista ha tenido que ser atendido incluso.

Cabezazo.- Una mujer intenta mantenerse despierta en plena reunión, pero el sueño acaba ganándole la partida y termina dándose un cabezazo contra la mesa. El golpe llama la atención de todos los presentes, que no pueden evitar reírse de la situación, incluida la propia protagonista, que también se toma el incidente con humor.

Tos.- En Sudamérica, una mujer enseña su baja médica durante una entrevista y asegura que no puede hablar porque le duele la garganta. Para demostrarlo, empieza a toser de una forma exagerada, aunque lo más curioso es que sigue hablando cada vez más alto. Si no puede hablar por el dolor, parece que la voz le funciona bastante bien.

Padre.- La cámara de seguridad de la habitación de un bebé capta el momento en que un padre intenta acostar a su niño en la cuna. El hombre se desequilibra y termina cayendo al suelo con el bebé en brazos.

Helicóptero.- En una zona rural de Indonesia, un hombre intenta hacer volar un helicóptero construido de forma artesanal con madera, cartón y piezas ligeras. Decenas de vecinos observan cómo pone en marcha el motor y consigue elevarlo unos centímetros. Sin embargo, la aeronave pierde el equilibrio, se inclina bruscamente y acaba estrellándose contra el suelo, con las aspas destrozadas. El piloto resulta ileso, aunque el experimento termina en accidente.

Cumpleaños.- En India, un hombre contrata por error a dos bandas para actuar en el mismo evento y acaba organizando, sin quererlo, un duelo musical. En lugar de compartir escenario, los grupos empiezan a competir y a discutir para demostrar quién toca mejor. Los asistentes no pueden evitar reírse ante el espectáculo. El organizador quería música en directo y ha terminado montando Eurovisión por partida doble.

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