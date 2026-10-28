¿Qué vídeo quieres que gane el Arusoros de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOROS de la semana! Diez candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

Hockey.- Un niño activa la hielera de su nevera, para que estos caigan al suelo. El pequeño, que tiene un palo en la mano, utiliza el hielo como si estuviera jugando a hockey en su propia cocina.

Altar.- Esta pareja de novios han decidido contraer matrimonio en un lugar bien peculiar: sobre una piscina cubierta por un cristal. Hacen todo el recorrido hasta llegar al altar pero, cuando se retiran, el vidrio se rompe bajo los pies del padrino, que cae al agua.

Pie.- Un hombre se pone a pintar la fachada de un edificio sin andamio ni medidas de seguridad. Se sube a una barandilla, se sujeta como puede y hasta utiliza un pie para sujetar la brocha mientras pinta. Una cosa es apañárselas y otra muy distinta, jugarse la vida por una mano de pintura.

Gimnasio.- El hombre voluminoso que veis en la parte superior de la imagen ha caído de forma lamentable hacia atrás al pasar por encima de un cajón. Se ha hecho daño pero está bien.

Conductor.- En Nakhon Pathom (Tailandia), un agente de tráfico está a punto de subirse a su motocicleta cuando un coche conducido por un hombre de 79 años acelera de repente y lo golpea por detrás, derribándolo al suelo antes de chocar contra una farola. El conductor asegura que se confunde y pisa el acelerador en lugar del freno, mientras varios testigos acuden para ayudar al agente, que sufre contusiones en brazos y piernas y una inflamación en el hombro izquierdo. Posteriormente, el policía pide a las familias que valoren si sus parientes mayores siguen en condiciones de conducir con seguridad.

Magia.- Un chico hace un truco de magia en plena calle y consigue que aparezca una paloma de dentro de un libro. Pero cuando llega el momento de rematar el espectáculo, el ave decide salir volando por su cuenta y le deja con el truco a medias. [AS]

Simulacro.- Un participante en un simulacro de accidente eléctrico se ha metido de lleno en el papel. Ha exagerado las sacudidas de una supuesta descarga y ha convertido la demostración en toda una actuación. Sus movimientos han acabado robando el protagonismo a las explicaciones del instructor.

Domingo.- En Boca Inlet, Florica, dos personas viajan en una embarcación por el mar con aparente normalidad (uno de ellos lleva incluso una cerveza en la mano). De repente, la embarcación choca contra otra barca, provocando la caída del hombre por la borda.

Taller.- En Turquía, un hombre quiere entrar en un taller mecánico para saludar a un amigo y acaba cayendo por un foso de reparación que no ve. El incidente ocurre en un taller del distrito de Dulkadiroğlu, en Kahramanmaraş. El hombre quiere entrar en el establecimiento y camina hacia este sin darse cuenta de que hay un foso en el suelo. Después de avanzar unos pasos, pisa en el vacío y cae al interior. Por suerte, el hombre cae sobre varios neumáticos que se encuentran dentro del foso, lo que amortigua el golpe. Sus amigos y otras personas que se encuentran en el taller acuden rápidamente para ayudarle y consiguen sacarlo del lugar. A pesar de la caída, el hombre no sufre heridas.

Ladrón.- En un centro comercial, un matrimonio mayor está paseando tranquilamente cuando de repente aparece un ladrón corriendo en su dirección. El hombre ve que lo tiene a tiro y decide frenarlo dándole una patada con la mala suerte que él también va al suelo y termina inconsciente y con un traslado al hospital, por suerte le han dado el alta médica.

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