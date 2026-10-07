¿Qué vídeo quieres que gane el Arusoros de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOROS de la semana! Diez candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

La madre se equivoca de lado de la pared.- Esta madre quería convertir a su hijo en una obra de arte en el Museo de Arte y Tecnología de Kaohsiung, en Taiwan, empotrándole contra una pared interactiva. El problema es que lo estaba haciendo por el lado equivocado.

Un coche en doble fila... con un perro al volante.- En Tilcajate, Oaxaca, México, este es el momento en que un perro, al parecer llamado Don Firulais, se convierte en el inesperado protagonista de un atasco de coches. El animal está sentado tranquilamente en el asiento del piloto de un coche detenido en doble fila. Su posición bloquea por completo el paso, generando un fuerte atasco.

Un niño sale antes de la tienda y arranca el Scooter.- Un niño llega con su padre a una tienda en moto y, mientras el hombre sigue dentro, el pequeño sale y vuelve a subirse al vehículo. El niño arranca la moto y se lleva por delante parte de la mercancía que está expuesta en la entrada. Varias personas salen corriendo para detenerlo. El padre consigue cogerlo en brazos y el pequeño rompe a llorar del susto.

Mandahué... que el peluquero te haga girar para ver el peinado y te caigas.- Un peluquero está peinando a una clienta. Cuando le da la vuelta a la silla para que se vea, esta se desequilibra y cae al suelo precipitadamente.

Los agentes de tráfico se cubren con una sábana para atrapar a los infractores.- Estos agentes de tráfico se cubren con sábanas para esconderse de los infractores y que cuando hagan alguna infracción salir rápido de debajo de la sábana y poder detener y multar a la persona.

La presentadora del tiempo tiene buen gusto.- Durante un programa del tiempo en Japón, un error de emisión muestra por unos segundos la pantalla del móvil personal de la meteoróloga. En ese momento aparece un vídeo de Jungkook sin camiseta, dejando al descubierto la afición de la presentadora por el cantante. Un pequeño fallo técnico que acaba revelando mucho más de lo previsto.

Mandahué... el servicio despertador.- Hay formas de despertar a alguien... y después está meterle una moto en la habitación. Un hombre ha aparecido con una moto de campo dentro de casa, junto a otro que estaba descansando en un colchón. Ha sido darle gas a la moto y despertarse enseguida.

Insulta cuando cree que nadie la escucha.- En Ecuador, una estudiante de la facultad de Ciencias Empresariales y Sistemas insulta a su profesora durante una clase virtual sin darse cuenta de que tiene el micrófono encendido. Mientras habla sobre una evaluación, se escucha cómo dice "vieja puta". La profesora le pregunta qué acaba de decir y la alumna intenta justificarse asegurando que estaba hablando con su marido.

Mandahué... que la señora se crea que es un toro.- Esta mujer iba escuchando a una charanga cuando ha tropezado al torcerse el tobillo y ha embestido como si fuera un miura a los familiares que paseaban con ella.

Un guardia de estación rescata a un pasajero que es arrastrado 50 metros por un tren en India.- En Chennai (India), un hombre de 69 años intenta subir a un tren en marcha cuando pierde el equilibrio y cae entre el vagón y el andén. El pasajero es arrastrado unos 50 metros mientras varios testigos avisan rápidamente a un agente de la estación, que consigue rescatarlo cuando el tren se detiene. El hombre no sufre heridas graves.

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