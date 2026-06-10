¿Qué vídeo quieres que gane el Arusoros de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOROS de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos los Arusoros. Estas son las opciones:

FILTROS. CUIDADO CON LOS FILTROS.- Esta madre se está grabando con su hijo delante. De repente, se pone un filtro de un toro en la cara y el pobre niño se asusta y empieza a llorar desconsoladamente.

CARTEL. SE COME EL CARTEL AL SALIR DE LA CONVENCIÓN.- Una mujer sale de una conferencia junto a una compañera y, mientras camina con total normalidad, protagoniza un divertido despiste al chocar de lleno contra un cartel situado a la salida del recinto y caer al suelo

PERRO.EL PERRO MUERDE A CHICO QUE BAILA AL RITMO DE SHAKIRA.- En Colombia, un joven graba un vídeo bailando la canción de Shakira para el Mundial de este año. El chico realiza una enérgica coreografía, moviendo las caderas, los brazos y todo el cuerpo mientras sonríe frente a la cámara. Mientras baila, un perro llamado Johan lo observa atentamente desde el fondo de la escena. Sin embargo, después de varios segundos viendo los movimientos del joven, el animal sale corriendo de repente y le da un mordisco por detrás. El bailarín reacciona con un salto y un grito de sorpresa, mientras quienes están grabando no pueden contener las risas. Tras el mordisco, Johan se aleja corriendo y el joven, todavía sorprendido, comenta entre risas que el perro lo ha mordido.

SEÑORA. UNA SEÑORA EN MOTO VUELA HACIA EL AGUA.- En Brasil, en la localidad de Dom Pedro, en el estado de Maranhão, una mujer sale de su lugar de trabajo y se dispone a marcharse en su moto Honda Biz. Apenas unos segundos después de arrancar, acelera, pierde el control de la dirección y la moto se desvía de la trayectoria prevista. Sin conseguir corregir el rumbo, continúa avanzando hasta que termina cayendo al agua junto con la moto. A pesar del susto, la mujer se encuentra bien.

GOLPE. EL GOLPE LE HA HECHO VOLVER A LA VIDA REAL.- Una chica está jugando con sus gafas de realidad virtual al borde de su escalera. Justo cuando mueve el brazo para dar un golpe, se desequilibra, golpea en la barandilla con su cara y cae varios escalones hacia abajo.

PATADA. ROBOT PEGA PATADA EN EL ABDOMEN.- En un jardín botánico de China, durante la celebración del Día del Niño, un robot realiza un espectáculo de patadas voladoras. Tal y como se puede observar en las imágenes, un niño recibe una patada directamente en el abdomen y cae al suelo con evidentes muestras de dolor. Lo más sorprendente es que, al parecer, el personal presente no reacciona ante la situación ni se acerca a auxiliar al pequeño.

ABUELO. EL ABUELO UTILIZA LA SALIVA PARA DESLIZAR EL MÓVIL.- Este hombre está tranquilamente viendo contenido en su teléfono móvil. Sin embargo, para deslizar el vídeo, el hombre se moja los dedos con saliva, como si de una página se tratase. El abuelo disfruta con una sonrisa de oreja a oreja del contenido que está viendo (son mujeres bailando).

POLICÍA. UN JOVEN SE SUBE A UNA MOTO DE LA POLICÍA DE MADRID PARA HACERSE EL GRACIOSO Y JUSTO PASA UN COCHE DE POLICÍA Y LO DETIENEN.- Este es el momento en que un chico decide, para fardar, subirse a una moto de policía que está aparcada. De repente, a los pocos segundos, un agente lo detiene por los hechos, llevándoselo del lugar en el coche patrulla.

CONCIERTO. UNA ESCENA CAÓTICA EN PLENO CONCIERTO.- Durante un concierto, una persona levanta una silla de ruedas entre el público para permitir que su ocupante haga crowd surfing por encima de la multitud, mientras los asistentes lo sostienen y lo hacen avanzar sobre sus manos. Sin embargo, en medio de la dinámica del momento, nadie se percata de que la persona que va en la silla ya no se encuentra en ella desde hace un rato, lo que convierte la escena en una situación tan caótica como inesperada dentro del propio espectáculo.

REPORTERO. “TENGAN SUS PRECAUCIONES POR LA LLUVIA".- En México, el reportero Miguel Ángel del Toro informa en directo sobre el estado de las calles de Guadalajara, después de un día de fuertes lluvias. Mientras camina y explica las consecuencias de la lluvia, pierde el equilibrio y cae de espaldas al suelo ante las cámaras. Tras el golpe, el periodista se reincorpora y continúa con su trabajo. Afortunadamente, no sufre heridas y sigue adelante con la cobertura de manera profesional.

¡Vota por tu vídeo favorito!

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