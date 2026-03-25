¿Qué vídeo quieres que gane el Arusoros de la semana?

¡Llega el momento de votar el Arusoros de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votamos los Arusoros. Estas son las opciones:

Spiderman. Spiderman tiene que mejorar.- Este niño se cree Spiderman pero todavía no tiene el sentido arácnido activado. Cuando sale por la puerta del comedor y vuelve a entrar, se da un tremendo golpe en la cabeza.

Cajero. Quiere robar un cajero y acaba siendo aplastado y arrastrado.- Un intento de robo a un cajero automático instalado en la acera termina de forma inesperada. En las imágenes se observa a dos personas utilizando una camioneta para arrancar el equipo de su base. Durante la maniobra, el cajero se desprende de la estructura y cae sobre uno de los implicados. Pese a la situación, el vehículo arranca de inmediato y se aleja del lugar, arrastrando tanto el cajero como al hombre, en una escena marcada por la imprudencia y el caos.

Cemento. Pone cemento en el primer piso de su casa y acaba en el sótano.- El hombre de estas imágenes es Marlon Cristian de Faria, quien trabaja como barrendero en el municipio de Tiradentes (Minas Gerais, Brasil). Con mucho esfuerzo, se encuentra poniendo cemento en el primer piso de su casa. Pero, de repente, sufre una caída durante la obra y cae directo al suelo. Por suerte, está bien. A raíz del accidente, se ha organizado una recogida solidaria de dinero para ayudarle a recuperar las pérdidas y poder retomar la construcción de su vivienda.

Carrito. Los padres salen a pasear con el carrito de bebé y se dan cuenta de que el gato se ha subido al cochecito.- Cuando llevan ya dos manzanas andando, estos padres levantan la manta del cochecito del bebé y se dan cuenta de que se han llevado al gato de paseo también.

Baño. Intentando rescatar a un amigo encerrado en el baño.- En Teófilo Otoni, Minas Gerais, Brasil, se vive un momento surrealista. En las imágenes se aprecia a tres hombres llamados Hudson, Ari y Edmar, que intentan sacar a Jorjão, quien se ha quedado atrapado dentro del baño. Hacen todo lo posible por sacarlo... incluso Ari da una patada contra la puerta y termina en el suelo junto con Edmar. Tras ver que los múltiples intentos de los dos hombres no funcionan, Hudson toma la iniciativa: con algunas patadas logra finalmente liberar a Jorjão, quien sale del baño con un cuchillo, lo que añade aún más humor a la escena. Los internautas no tardan en reaccionar: comentarios como “Brasil en un vídeo” o “la magia del bar” reflejan cómo esta situación cotidiana se convierte en un momento hilarante.

Atracción. Esta atracción infantil funciona fatal.- Durante la feria de Eid, un pequeño accidente causa momentos de gran susto. El trenecito de una atracción se descarrila y una madre y su hijo terminan en el suelo. Afortunadamente, los presentes reaccionan de inmediato y ayudan a la madre y al niño, quienes se encuentran bien. La feria termina para ellos en ese mismo momento, ya que la madre se niega a volver a subir a cualquier otra atracción.

Costalazo. Tremendo costalazo el que se da el cantante.- Durante uno de sus habituales bailes al ritmo del acordeón, el cantante colombiano Silvestre Dangond se resbala y cae de espaldas en un concierto, generando preocupación entre los artistas que le acompañan y el público presente. Tras unos segundos en el suelo, se reincorpora y vuelve a bailar con mucho ritmo y fuerza.

Taxi. No llega al taxi.- Un joven (algo perjudicado) que estaba llamando a un taxi se cae al suelo, tirando una valla en el momento en el que estaba levantando la mano para avisar al conductor.

Dentadura. Los ancianos se besan tan apasionadamente que la dentadura de ella cae.- Un apasionado beso en un ascensor se vuelve un desastre cuando los dientes postizos de la señora mayor salen de su boca. En las imágenes observamos a la pareja de ancianos dándose un beso de película mientras el ascensor sube. Justo en el momento del beso, los dientes postizos de ella se caen inesperadamente, transformando la escena romántica en comedia pura. Por unos segundos, ambos se muestran sorprendidos, pero rápidamente se echan a reír.

Ronquidos. Algunos ronquidos son insoportables.- Una esposa graba a su marido mientras duerme. Durante el sueño profundo del hombre, sus ronquidos alcanzan tal intensidad que incluso llegan a asustar a la mujer, quien comenta que solo quiere descansar pero no puede. No sabemos qué estará soñando el hombre, pero ni una moto hace tanto ruido. Una de las preguntas más recurrentes de los usuarios en redes sociales es cómo es posible que él no se despierte con sus propios ronquidos.

¡Vota por tu vídeo favorito!