¿Qué vídeo quieres que se clasifique para la gran final del SÚPER IMBÉCIL?

¡Llega el momento de votar el mejor IMBÉCIL de los últimos tres meses! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

Estos son los candidatos de la segunda ronda del SÚPER IMBÉCIL:

AGUA: Este chico, aprovechando las bajas temperaturas, tira agua hirviendo sobre él para que se congele antes de que le toque. Pero el experimento no sale como esperaba y se quema la cabeza y los brazos cuando el agua le cae encima.

AMIGOS: Estos dos hombres lanzan a su amigo por el aire manteándolo hacia arriba. En una de estas lo lanzan con demasiada fuerza y el chico cae al suelo de cara.

PUÑETAZO: Dos amigos, practicando boxeo, protagonizan un momento cómico cuando uno de los dos suelta un gancho al aire, pierde el equilibrio y cae al suelo.

CORTINA: Tres jóvenes intentan salir de una tienda pasando por debajo de unas cortinas unidas con un nudo. Los dos primeros pasan por debajo, pero el tercero no la levanta y acaba con la cabeza pillada.

SILLA: Un chico trata de sentarse en una silla que está colgada de una pared, sin estar apoyada en el suelo. En su intento, termina dándose un golpe y cayendo al suelo.

GLOBO: Un joven quiere gastar una broma a unos amigos lanzando un globo de agua desde el interior del coche. El problema es que se olvida de abrir la ventanilla y el que acaba mojado es él.

BOLSA: Un hombre salta sobre una bolsa llena de agua para reventarla. Al hacerlo, resbala y lo único que consigue es darse con toda la cara en el bolardo que hay delante suyo.

MOTORISTA: Un motorista hace 'eses' en la carretera mientras circula haciendo un caballito. Al final acaba por los suelos y, de regalo, provoca la caída de todos los motoristas que vienen detrás suyo.

CEJA: A este tipo se le ocurre enganchar a un coche la tira de cera para depilarse la ceja. Cuando el vehículo acelera, lo que le arranca es un buen trozo de piel del rostro.

PEINETA: Un ciclista le hace una peineta al conductor de detrás por acosarle. Al hacerlo no se fija en lo que tiene delante y eso hace que acabe saliéndose de la carretera.

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