¿Qué vídeo quieres que se clasifique para la gran final del SÚPER IMBÉCIL?

¡Llega el momento de votar el mejor IMBÉCIL de los últimos tres meses! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

Vamos a empezar a votar las rondas eliminatorias del trimestre. Estos son los candidatos de la cuarta ronda del SÚPER IMBÉCIL.

CARRITO: Un joven se apoya en un carro de la compra y levanta las piernas mientras avanza por el supermercado. Al hacerlo se desequilibra y acaba encajado en su interior.

CUBO: Dos jóvenes hacen una guerra de cubos de agua en un baño público. Uno de ellos resbala con el suelo mojado y cae de cara contra el suelo.

BICICLETA: Dos amigos tratan de subir a una bicicleta. Primero lo hace el que va de paquete y, cuando sube el otro, se engancha con la pierna en la cabeza del amigo, se desestabilizan y caen al río.

PAPELERA: Un hombre se sienta en un cubo que hay en la calle. Al apoyar el peso, la tapa se hunde, el cubo se vence y el hombre cae de espaldas chocando contra una columna.

PUERTA: Un hombre intenta girar sobre sí mismo agarrándose a las barras laterales de una puerta. Al hacerlo, ésta se cierra y le atrapa la cabeza.

DESNUDO: Este hombre pretende saltar al lago dando una voltereta hacia atrás. No cuenta con que el agua está congelada y se pega un cabezazo contra la placa de hielo.

MALETA: Este chico se mete dentro de una maleta y pretende deslizarse por unas escaleras. Pero la maleta gira 90 grados y el chico y la maleta bajan haciendo la croqueta.

PETARDO: Un hombre trata de lanzar un petardo en una boda. Cuando lo enciende, otro tipo lo coge con sus manos y le da la vuelta, de forma que cuando explota, lo deja totalmente chamuscado.

NINJA: Este hombre usa un nunchaku sobre un muro, con los ojos cerrados. En cuanto intenta avanzar, pierde el equilibrio y cae al suelo.

HORMIGONERA: Un hombre, junto a su amigo, se mete dentro de una hormigonera. Pero al activarla y dar una vuelta, la máquina vuelca, provocando la caída del hombre hacia el suelo.

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