¡vota!
¿Qué vídeo quieres que se clasifique para la gran final del SÚPER IMBÉCIL?
¡vota!
¿Qué vídeo quieres que se clasifique para la gran final del SÚPER IMBÉCIL?
¡Llega el momento de votar el mejor IMBÉCIL de los últimos tres meses! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?
Vamos a empezar a votar las rondas eliminatorias del trimestre. Estos son los candidatos de la cuarta ronda del SÚPER IMBÉCIL.
CARRITO: Un joven se apoya en un carro de la compra y levanta las piernas mientras avanza por el supermercado. Al hacerlo se desequilibra y acaba encajado en su interior.
CUBO: Dos jóvenes hacen una guerra de cubos de agua en un baño público. Uno de ellos resbala con el suelo mojado y cae de cara contra el suelo.
BICICLETA: Dos amigos tratan de subir a una bicicleta. Primero lo hace el que va de paquete y, cuando sube el otro, se engancha con la pierna en la cabeza del amigo, se desestabilizan y caen al río.
PAPELERA: Un hombre se sienta en un cubo que hay en la calle. Al apoyar el peso, la tapa se hunde, el cubo se vence y el hombre cae de espaldas chocando contra una columna.
PUERTA: Un hombre intenta girar sobre sí mismo agarrándose a las barras laterales de una puerta. Al hacerlo, ésta se cierra y le atrapa la cabeza.
DESNUDO: Este hombre pretende saltar al lago dando una voltereta hacia atrás. No cuenta con que el agua está congelada y se pega un cabezazo contra la placa de hielo.
MALETA: Este chico se mete dentro de una maleta y pretende deslizarse por unas escaleras. Pero la maleta gira 90 grados y el chico y la maleta bajan haciendo la croqueta.
PETARDO: Un hombre trata de lanzar un petardo en una boda. Cuando lo enciende, otro tipo lo coge con sus manos y le da la vuelta, de forma que cuando explota, lo deja totalmente chamuscado.
NINJA: Este hombre usa un nunchaku sobre un muro, con los ojos cerrados. En cuanto intenta avanzar, pierde el equilibrio y cae al suelo.
HORMIGONERA: Un hombre, junto a su amigo, se mete dentro de una hormigonera. Pero al activarla y dar una vuelta, la máquina vuelca, provocando la caída del hombre hacia el suelo.
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.