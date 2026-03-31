¿Qué vídeo quieres que se clasifique para la gran final del ARUSOTROS?

¡Llega el momento de votar el mejor ARUSOTRO de los últimos tres meses! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

Estos son los candidatos de la segunda ronda de ARUSOTROS:

PERROS: Estos dos amigos se colocan delante de la tele moviendo el culo y las colas como si copiaran la danza del vientre de la chica que ven en la tele. Cuando de repente les apagan la tele, el chihuahua se enfada y empieza a mirar a su dueño para que la encienda de nuevo.

NIÑO: Un padre hace malabarismos delante de su hijo. El pequeño capta el concepto y trata de imitarlo de la mejor manera que puede.

PISCINA: En la ciudad de Puente Alto, en Chile, un hombre disfruta de un baño en su piscina, la cual tiene montada en medio de la calle. De repente, una camioneta pasa rozando por el lateral de esta y la rompe precipitadamente. Al parecer, el conductor del vehículo conducía en estado de ebriedad y gracias a la intervención de los vecinos, los cuales lo retuvieron, fue detenido por las autoridades ya que, además del incidente y de conducir borracho, en el interior del automóvil encontraron un arma blanca y munición.

ESQUÍ: La señora que tenemos en imagen ha descendido por una pista hacia atrás con las manos apoyadas sobre la nieve. Por suerte esta señora, que ha conseguido acabar frenando.

ABUELA: En una boda, una abuela se roba el protagonismo cuando, tomada por la emoción, dispara un cañón de pirotecnia en el escenario, lanzando chispas por todas partes. La novia, el novio y los invitados reaccionan rápidamente, apresurándose a esquivar el caos. Lo que debía ser un momento solemne se convierte en una escena cómica de persecución, llena de sustos, risas y sorpresa para todos los presentes. El incidente rápidamente genera comentarios en redes sociales, destacando la espontaneidad de la abuela y el inesperado giro humorístico de la ceremonia.

MUÑÓN: Un hombre va conduciendo con su mejor amigo de copiloto. Este decide gastarle una divertida broma ya que cuando el conductor se dispone a cambiar de marcha, el amigo, que es manco, pone el muñón al lado del cambio de marcha para que su compañero se confunda. Todo sale como se espera: el amigo se confunde y acaba cogiéndole el brazo en vez de cambiar de marcha haciendo que los dos hombres se mueran de risa.

ASFALTO: En este pueblo de la India han asfaltado una calle por primera vez y la reacción de los habitantes no ha sido la esperada. Tal y como vemos en el vídeo, los vecinos han decidido arrancar y robar el material recién puesto y se lo están llevando a sus casas.

JIRAFA: Un hombre disfrazado de jirafa se acerca a una jirafa de verdad, que, curiosa, se aproxima para olfatear a su “nueva compañera”. Al principio, la interacción parece tranquila, con ambos explorando el encuentro de manera cautelosa. Sin embargo, de repente, parte del disfraz cede y el cuello falso cae hacia atrás. La jirafa, sorprendida por esta situación inesperada, retrocede rápidamente y luego se aleja del lugar, mostrando su reacción instintiva ante algo que no encaja en su comportamiento natural. ¿El hombre es un therian jirafa?

ASCENSOR: Un hombre no toca el botón del ascensor al entrar en él con una valla gigante. Al cerrarse las puertas, el hombre se queda atrapado y sin espacio para poder hacer que el ascensor se mueva.

CASCO: (puede ir con audio) Este hombre es el propietario de una tienda de motos que vende cascos. Para demostrar su importancia va arreando golpes en la cabeza a un voluntario que acaba siempre por los suelos.