¿Qué vídeo quieres que se clasifique para la gran final del ARUSOROS?

Rondas eliminatorias del trimestre. Estos son los candidatos de la cuarta ronda de ARUSOROS:

CACTUS: Esta niña no para de asustarse continuamente con el cactus que repite los sonidos. Cada vez que habla o dice algo, el cactus salta de golpe a repetirlo moviéndose y la niña se asusta y pone cara de pocos amigos.

PERRO: Un joven se acerca frente a un local comercial para provocar a un perro, que está tranquilamente en la entrada. Sin embargo, como era de esperar, el perro reacciona agresivamente cuando el chico le molesta, y le muerde la pierna y persigue por toda la calle.

CONDUCTOR: Un conductor olvida accionar el freno de mano de su camión y el vehículo empieza a avanzar sin control. Al darse cuenta, el hombre sale corriendo detrás, intentando alcanzarlo. En su intento por detenerlo, tropieza y se cae hasta en tres ocasiones, mientras el camión sigue desplazándose. La escena genera tensión al ver cómo el vehículo continúa su marcha sin conductor al volante. Finalmente, un joven interviene y logra frenar el camión, sujetándolo y ganando tiempo hasta que el conductor consigue ponerse en pie y recuperar el control. Afortunadamente, el incidente no deja heridos y todo queda en un gran susto.

DENTISTA: En Tailandia, dedicarse a la odontología requiere de actitudes artísticas. Y si no que se lo digan a este dentista, que canta mientras sus asistentes bailan delante de la paciente que acaba de recibir anestesia. Según este centro, es una manera de calmar a los pacientes (tanto niños como adultos) antes de extraerles una pieza dental.

BANQUETE: En una boda, se produce un incidente insólito. Cuando llegan demasiados invitados al evento, el padre de la novia, harto de recibir a tanta gente, mezcla Jamalgota, un potente laxante, en la comida. Poco después de ingerir los alimentos, los invitados comienzan a sentirse mal, generando confusión y caos durante la celebración. Al final, la mayoría terminan en el baño, colapsando por completo. ¿Nueva forma de echar a la gente de un sitio?

BARRIL: Un chico está sentado encima de unos barriles con material inflamable en su interior mientras habla con un amigo, en la ciudad brasileña de Recife. De repente, se levanta y empieza a encender un mechero cerca de los barriles, comprobando si tenían alguna fuga. Uno de ellos explota precipitadamente y provoca que ambos caigan al suelo de la explosión.

MONO: En China, una mujer posa para una foto con el signo de la victoria mientras un mono descansa a su lado sobre la barandilla. Sin embargo, en un visto y no visto, el animal se acerca por detrás y le roba la botella de agua de la mochila. Lo más increíble del momento es que, tras conseguir su botín, el mono hace una mueca revelando una "sonrisa" algo malvada frente a la cámara antes de saltar a los árboles para bebérsela él solo.

CAÍDA:Y este otro cantante sí que ha logrado subir, pero cae del escenario cuando canta "El sol no regresa", de La Quinta Estación. Justo en el momento del trompazo se escucha la frase "los buenos recuerdos se caen por las escaleras". Coreografía perfecta! Máxima sincronización.

SEÑORA: En Brasil, una señora pasa un momento de tensión al maniobrar un vehículo para personas con movilidad reducida al llegar a su casa. Las imágenes evidencian la dificultad que tiene para controlar el freno y el acelerador mientras intenta entrar al garaje. Su hija y su nieta la observan y tratan de orientarla durante la maniobra. En un primer momento, le indican que frene, y el vehículo se detiene justo antes de pasar por la puerta, evitando un accidente. Pero, al recibir la instrucción de acelerar para finalizar la maniobra, la señora acelera demasiado y el vehículo se descontrola y choca contra la pared del garaje, provocando gritos de susto de quienes la acompañan. Afortunadamente, nadie resulta herido.

MOTO: En la costa colombiana, la mala suerte se ensaña con un hombre que acaba de comprarse una moto, decorada para la ocasión con dos globos. El hombre está radiante de felicidad, mientras el dueño del concesionario, con un micrófono en mano, celebra cantando: “¡Se la llevó!” y le pide que mire a la cámara y disfrute de su ilusión. Sin embargo, apenas arranca y se dispone a circular, el motorista choca con la moto justo frente al concesionario. Como se puede ver, va en línea recta, sin girar, y se topa con un bordillo que lo hace perder el equilibrio y caerse. De repente, el dueño del concesionario, que hasta ese momento celebraba con entusiasmo la gran compra, se queda en silencio ante lo ocurrido. El video muestra cómo la emoción de estrenar se transforma en un “golpetazo” instantáneo, dejando la moto nueva en el suelo y al vendedor incrédulo, incapaz de creer que la ilusión haya durado apenas unos metros.

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