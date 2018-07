Lucha contra la muerte; teme a los vivos

La granja es sólo un recuerdo para nuestros protagonistas y la prisión, que ya vimos en el impactante final de la segunda temporada, se convierte en su objeto de deseo. Cuando toca aguantar un poco más, cuando escasean las fuerzas… Rick y los demás encuentran el sitio perfecto: armas, comida, medicinas. Hay que entrar, luchar a brazo partido y conquistar el objetivo. Una prisión es el lugar que puede convertirse en su nueva casa. Se abre otra vez la lucha cuerpo a cuerpo contra lo desconocido, dejando atrás los miedos.

La cárcel se convierte en el lugar perfecto para continuar con vida: armas, comida, medicinas...

Vuelve la lucha por la supervivencia, el todos a una, la defensa del grupo. Pero los protagonistas han cambiado. Hartos de huir, cansados de no sentirse nunca a salvo, han perdido el miedo.

Woodbury, una villa a salvo de zombis

Mientras, Andrea y Michonne descubren un nuevo mundo civilizado en medio del terror de los caminantes: Woodbury, un pueblo en el que los lugareños no comprenden cómo las dos mujeres han aguantado tanto tiempo en el bosque. Allí se encuentran en la residencia del Gobernador. ¿Pero son invitadas o prisioneras? ¿Pueden fiarse de su anfitrión? ¿Qué ocurrirá cuando éste descubra que no son las únicas que han logrado sobrevivir?

En esta trama paralela conoceremos al grupo que trata de sobrevivir de forma paralela a nuestros protagonistas, un grupo que resiste bajo la mano de hierro de El Gobernador. La otra nueva cara de la serie será Michonne, una heroína para Andrea, pero un huésped incómodo para El Gobernador.

La prisión abre el camino hacia la libertad

La cárcel ofrecerá a Rick y a los suyos una protección extra tras los barrotes que conforman las celdas. No será fácil limpiar sus pasillos de caminantes, una de las muchas amenazas que se esconden tras los muros de esta prisión. La actitud de Lori con Rick, el enfrentamiento con 'El Gobernador', la amistad entre Michonne y Andrea, el día a día de los habitantes de Woodbury… y por supuesto la vuelta de Merle Dixon son algunas de las novedades de esta temporada.

laSexta.com dispondrá de los capítulos de la tercera temporada en castellano y en versión original subtitulada

La amenaza zombi

En esta temporada que estrena en abierto laSexta habrá tiempo para profundizar en las relaciones de los personajes, para seguir sus enfrentamientos y la eterna lucha por la supervivencia. Los vivos se convierten en una amenaza para nuestros protagonistas, pero el verdadero enemigo a batir seguirán siendo los zombis.

The Walking Dead vuelve a mostrar el poderío que le llevó a ganar un Emmy por maquillaje, con un cuidado ‘elenco’ de zombis que aterrorizarán a los protagonistas y espectadores de la serie.



Los zombis también caminan en laSexta.com

