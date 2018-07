Disfruta de 'The Walking Dead' en ATRESPLAYER

Si no puedes vivir sin 'The Walking Dead' y necesitas verlo a diario, hay una solución. Disfruta de la tercera temporada de la serie más terrorífica en el ATRESPLAYER. Podrás verla en versión orginal o versión original subtitulada.

La tercera temporada de 'The Walking Dead' se estrenó en EEUU El batiendo récord de audiencia y fue visto por 11 millones de espectadores, liderando las emisiones de las cadenas de cable. El regreso de los zombies se convirtió en la serie más vista de la historia de la televisión por cable, arrebatándole el puesto a la miniserie 'Hatfields & McCoys'.

Basada en el comic homónimo de Robert Kirkman, 'The Walking Dead' narra la historia de los meses y años que siguen a un apocalipsis zombie, a través de un grupo de supervivientes liderados por el oficial de policía Rick Grimes (Andrew Lincoln), que va en busca de un hogar seguro.



En las nuevas entregas de 'The Walking Dead', también repiten miembros habituales del reparto: Sarah Wayne Callies como Lori Grimes; Laurie Holden como Andrea; Steven Yeun como Glenn; Norman Reedus como Daryl Dixon; Chandler Riggs como Carl; Lauren Cohan como Maggie; Scott Wilson como Hershel; Iron E. Singleton como T-Dog y Melissa McBride como Carol.



Además, este año, cuenta con dos incorporaciones. Se trata de la actriz Danai Gurira ('Treme'), que da vida al personaje de Michonne, uno de los favoritos de los seguidores del cómic, y el británico David Morrissey ('Las hermanas Bolena'), que se mete en la piel del misterioso The Governor.