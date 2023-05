La escuela de Carmen Arranz abre de nuevo sus puertas, pero los tiempos han cambiado. Las nuevas tecnologías y las redes sociales llevan a los jóvenes a buscar el éxito rápido en pos de la cultura del esfuerzo que supone estudiar varios años y eso se nota en las solicitudes de la escuela que ahora dirige Silvia (Mónica Cruz). A este arranque de 'UPA Next' que llega a ATRESplayer PREMIUM el 7 de mayo, se une la llegada de Tito Rober (Miguel Ángel Muñoz) que sigue tan "canalla" como siempre, pero que tiene un plan. Solo falta que se sume Lola (Beatriz Luengo), aunque ella va a ser más difícil de convencer. Hablamos con ellos.

Miguel Ángel Muñoz habla de lo "bonito que es volver y ver esa ilusión y esas ganas" en los nuevos alumnos y también "el miedo", puntualiza Mónica Cruz. "El miedo a lo desconocido y a estar a la altura al enfrentarse a algo que fue tan potente". Para Muñoz también es importante "volver al mismo escenario que fue tan significativo". Desde la perspectiva del tiempo, Mónica Cruz cree que el mensaje sigue siendo el de 20 años atrás: "Merece la pena seguir luchando y trabajando y de repente llega algo que hace click, te cambia todo y se vuelve a repetir".

Sin embargo, 'UPA Next' no se queda solo en la "trama nostálgica" a pesar de que "Rober mantiene su esencia y sigue siendo igual de inoportuno e incómodo". Algo que Muñoz encuentra muy divertido como actor porque le permite "trabajar esa arrogancia y el estar por encima del bien y del mal y poner también por encima de cualquier cosa sus intereses personales". Además tiene un plan que se va a ir descubriendo poco a poco y no le va a importar tensar la cuerda desde el comienzo hasta el final. Si todo fuera de color de rosa si no hubiera un contrapunto que pusiera las cosas difíciles, esa trama nostálgica podría ser más aburrida". El domingo se estrenan los dos primeros capítulos y muy pronto se va a ver el giro radical de la trama que va a hacer que su actitud tenga que cambiar.

Para Beatriz Luengo y Mónica Cruz era importante que sus personajes no regresaran con "carreras dormidas". Silvia, el personaje de Cruz es además de profesora de danza, la directora de la escuela siguendo la estela de Carman Arranz. "Coger ese legado de Carmen Arranz (y de Lola Herrera) es un regalo", explica con admiración. Y confiesa que le gustaría "ser como Lola Herrera". Para Luengo es importante que cada personaje tenga "una evolución muy bonita y natural con la naturaleza de la serie que era contar las dificultades de dedicarse al mundo artístico". De hecho, comenta que cuando le pidieron volver el planteamiento era que ella fuese una gran estrella del pop, vamos como en la realidad. Pero ella agradece que aceptaran su sugerencia de que "Lola volviera a ser ese personaje con dificultades, eso sí propias de otra edad y siendo madre para reflejar la problemática de ser madre y seguir luchando por los sueños y las metas".

También nos hablan de sus inconvenientes tres de los protagonistas. Son Marc Soler que interpreta a Sergio, Quique González que es Omar y Mónica Mara que da vida a Andrea. Los tres interpretan a candidatos con diferentes orígenes sociales y económicos que por diferentes razones ven en la escuela de Carmen Arranz una oportunidad para alcanzar sus metas. Llegan con muchos miedos e inseguridades que esconden detrás de caretas y máscaras que se van desprendiendo conforme avance la serie con nuevos capítulos cada domingo.

Los tres jóvenes actores coinciden en que "el salto generacional y el cambio de los tiempos se ve reflejado tanto en la estética y en las tramas". "En la serie se representa una sociedad urbana, libre de prejuicios, ambigua en cuanto a los géneros y en definitiva actual y diversa", cuentan entre los tres. Quique, el actor que hace de Omar cree que "el público se va a sentir identificado porque son tramas que le ocurren a los adolescentes".

Ellos son un poco como los protagonistas porque llevan años formándose para una oportunidad como la de 'UPA Next': "Es un regalo". Y valoran la oportunidad de trabajar con los protagonistas originales de 'Un Paso Adelante'. "Ellos se vieron reflejados en nosotros, empezaron igual y fue bonito reencontrarse con sus yos del pasado que ahora somos un poco nosotros".