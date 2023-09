María Jiménez ha muerto este jueves en Sevilla a los 73 años y laSexta ha emitido a modo de homenaje 'María Jiménez: mi mundo es otro', el primer capítulo de la serie documental sobre la artista.

La cantante se sinceró como nunca dejando al descubierto aspectos de su vida personal hasta ahora desconocidos, como su dura infancia.

"De niña aprendí a vivir los golpes de una madre alcohólica que me hizo pasar lo más grande", afirmaba.

Además, María Jiménez recordó cómo fue el último día que su madre le intentó agredir. "Me quiso pegar con 25 años, la cogí por la muñeca y le dije que no, que hasta ahí habíamos llegado. Luego tenía mucha pena de ella porque era una enferma, era una alcohólica. Tenía lástima de ella", recordaba.

Además, también explicó como le robaba "todo", desde dinero hasta joyas: "Un día, volví a casa y le dije que me había quitado 15.000 pesetas de las antiguas. Le respondí: 'Deseo a quien lo haya hecho que se caiga por una escalera y se rompa los dos brazos'. A las dos horas me estaban llamando del hospital, entré por la puerta y estaba ella diciendo: 'He sido yo, he sido yo'. Eso es muy duro para una hija".

"Ahí empecé a torear y poco a poco llegué hasta hoy. Penurias no las he vivido, las he vivido, pero no me las he transmitido. Con el cante, yo me liberaba de todo eso", zanjaba.