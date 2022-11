Las Encinas abre sus puertas un curso más y da la bienvenida a nuevos alumnos alumnos y tramas sobre temas muy actuales. La temporada 6 de 'Élite' llega a Netflix para hablar de consentimiento y violación, de violencia de género entre jóvenes, de transexualidad y de la homofobia en el fútbol, entre otros temas. Pero como todo no van a ser dramas la serie también habla de amor, amistad y sororidad. "Esta temporada es más intensa, más madura, pero igual de adictiva. Y tengo la sensación de que todo lo que enamoró de 'Élite' a los fans vuelve a estar en esta entrega" ha asegurado el creador Carlos Montero.

El tráiler nos muestra a Isadora (Valentina Zenere) buscando venganza después de, según parece, no haber encontrado justicia contra los autores de la violación múltiple que sufrió. "Siempre quise justicia, pero nadie me la dio", dice. También veremos a una Ari (Carla Díaz) reticente a volver a enamorarse a pesar de la atracción que siente hacia Nico, uno de los nuevos alumnos y primer personaje trans de la serie y que tiene problemas para adaptarse al centro. "La última vez que me gustó alguien como me gustas tú, la cagué un montón", le dice la joven al nuevo compañero. El avance también nos muestra a Ari en un cementerio, pero no sabemos por quién va. ¿Será una pista de lo que le pasó a Samuel o ha ido a visitar a su madre? Además, la relación entre Patrick e Iván (Manu Ríos y André Lamoglia) va a atravesar una zona de turbulencias.

Además, con los nuevos alumnos llegan nuevas tramas como la protagonizada por Sara, el personaje de Carmen Arrufat, inmersa en una relación violenta y abusiva con Sergio, al que da vida Álex Pastrana. Ella dice, en un momento del tráiler, que "a veces solo hace falta un poco de atención para ver que alguien está pidiendo ayuda", lo que podría ser su propio grito de auxilio. Por lo que se ve, Mencía (Martina Cariddi) va a ser un gran apoyo para ella. Otra de las incorporaciones al centro es Rocío (Ana Bokesa) que llega como un soplo de aire fresco y que va aportar sororidad a las chicas.

Teniendo en cuenta que últimamente muchas series no pasan de la quinta temporada en la plataforma, lo de Élite es toda una proeza porque antes del estreno de la sexta entrega ya está en marcha el rodaje de la séptima. Y probablemente no se acabe ahí porque, según ha explicado Carlos Montero, el universo de 'Élite' es inagotable "muy potente y está muy vivo". El creador tiene en mente ya una octava, una novena y hasta diez temporadas, como mínimo.