Nicola Coughan ha publicado en su Instagram una nueva imagen de la tercera temporada de 'Los Bridgerton' que llegará a Netflix dividida en dos partes entre mayo y junio. Hasta entonces, solo queda ir analizando la información que la plataforma va desgranando a cuentagotas.

Para Eloise Bridgerton (Claudia Jessie), descubrir que su mejor amiga Penelope Featherington (Nicola Caughan) era Lady Whistledown y que se lo había ocultado durante todo el tiempo fue la mayor traición que podía sufrir. Sobre todo, después del daño que habían provocado a su familia algunas de sus publicaciones.

Por lo tanto, la tercera temporada comenzará con dos relaciones rotas. La de Penelope y Colin, después del desplante que le hace el joven a su amiga burlándose de ella ante otros jóvenes de la alta sociedad. Y también la de las dos amigas, conocidas cariñosamente por el publico como Peneloise (por la combinación de sus nombre), que acababan la última temporada separadas después de que Eloise descubriera el secreto de Penelope.

Ya sabemos que los nuevos capítulos van abordar algo más que una reconciliación entre Penelope y Colin, porque ella está dispuesta a encontrar un marido que le permita dejar su tediosa vida y él, tras regresar de su último viaje, está dispuesto a ofrecerle su ayuda para que consiga su objetivo, mientras él se gana el perdón de la que es la única persona que ha llegado a comprenderle.

La showrunner de la serie Jess Brownell ha declarado en una entrevista a Enterteintment Weekly que "Bridgerton trata sobre el amor en sus múltiples formas, y eso incluye la amistad". Y además añade que la crisis puede suponer una oportunidad para el crecimiento personal de las dos jóvenes: "La ruptura entre dos amigas puede ser tan trascendental como la de una relación amorosa. Para Penn, es extremadamente difícil. Pero también es una oportunidad para que las dos crezcan y aprendan sobre sí mismas sin esa red de seguridad de tener siempre a su mejor amiga cerca".

El mayor inconveniente para que las dos amigas se reconcilien es, sin duda, que Penelope no tiene la más mínima intención de renunciar a su alter ego, Lady Whistledown. Es más, una de sus exigencias a la hora de encontrar pareja es que su futuro marido le dé espacio para poder mantener esa doble vida. Y seguramente eso siga siendo un foco de conflicto entre las dos amigas que ya veremos cómo resuelven.

Una de las pocas cosas que también se ha revelado sobre los nuevos capítulos es el cambio de look que veremos en los protagonistas, especialmente en Penelope. Sobre eso, Brownwell explica que es algo con lo que han "jugado intencionadamente" porque "la situación de marginación de Penn está muy relacionada con su confianza y no tanto con el aspecto". "Puede que se cambié el pelo y el maquillaje, pero eso no soluciona todo por arte de magia, aún falta un trabajo interno para que se obre el cambio", ha asegurado.