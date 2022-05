Los protagonistas de 'Solo asesinatos en el edificio' Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez estarán, en la segunda temporada de la serie, en graves problemas después de la muerte de la presidenta de su edificio, de la que se han convertido en sospechosos. Así Charles, Oliver y Mabel han pasado de investigar asesinatos reales como aficionados a los true crime a sentarse en una sala de interrogatorios en la que un inspector les advierte de que "no tienen ni idea del lío en el que están metidos", tal y como se puede ver en el tráiler publicado por Hulu. Para salir del embrollo no les quedará otra que buscar al culpable real y liberarse así de las sospechas. Para saber si lo consiguen habrá que esperar al estreno de los nuevos episodios el 28 de junio en Disney+.

El problema es que este trío de vecinos del Arconia (nombre del edificio) que documentó en un podcast su primera investigación criminal como aficionados en la primera temporada tiene mucho en contra, desde la acusación directa de los vecinos que les consideran los culpables del asesinato de Bunny (Jayne Houdyshell), al podcast de la competencia centrado en hablar del asesinato del que son sospechosos.

Regresos y nuevas caras

La serie es una creación del propio Steve Martin junto a John Hoffman, a los que se une Dan Fogelman ('This is us') como productor ejecutivo. Además del regreso de Amy Ryan y Nathan Lane como secundarios, la nueva temporada cuenta con las incorporaciones de Amy Schumer ('La vida y Beth'), Cara Delevingne ('Carnival Row'), Shirley MacLaine ('El mundo de Shirley'), Zoe Colletti ('Fear the walking dead'), Andrea Martin ('Evil') y Michael Rapaport ('La vida y Beth').