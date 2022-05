Apuntadlo bien en vuestras agendas porque el estreno de 'Obi-Wan Kenobi' llegará el viernes 27 de mayo y no el miércoles 25 como se esperaba en un principio. Para paliar la espera, Disney+ acaba de sacar un nuevo tráiler y el poster oficial de la serie. No podía ser de otra forma. Hoy, 4 de mayo, el día de Star Wars, siempre esperamos novedades jugosas de cualquier título relacionado con la franquicia galáctica y estando el estreno de 'Obi-Wan Kenobi' tan cercano, era de esperar que recibiéramos un aluvión de novedades.

No queremos arruinaros las sorpresas antes de ver el tráiler así que solo os diremos que han pasado diez años desde que Anakin Skywalker (Hayden Christensen) se convirtió en Darth Vader. Diez años en que el antiguo maestro jedi Obi-Wan Kenobi lleva huyendo del Imperio Galáctico y velando para que el pequeño Luke crezca fuerte y lejos de los ojos del Emperador Palpatine. Aunque no lo va a tener nada fácil porque primero, las hordas imperiales le pisan los talones y segundo, el tío político del joven Skywalker se niega a que su sobrino llegue algún día a seguir los pasos de su padre. Acción, soldados de asalto, sables de luz (no el de Luke, ojo, que solo le vemos disparar blásters) y una respiración final tan conocida como temida. ¡Qué larga se nos va a hacer la espera hasta el día 27!