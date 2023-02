Sarah Shahi vuelve como Billie Connelly para la segunda temporada de 'Sexo/Vida' que llegará a la plataforma el próximo 2 de marzo. La serie, que fue todo un éxito en su lanzamiento en junio de 2021, seguía a una privilegiada ama de casa que tras la maternidad se encuentra atrapada en un matrimonio perfecto con Cooper Connelly (Mike Vogel) y empieza a buscar emociones fuertes en sus recuerdos de una apasionada relación del pasado. Todo cambia cuando esos recuerdos se convierten en realidad tras reencontrarse con su exnovio Brad Simon (Adam Demos) y dando pie a un apasionado triángulo amoroso.

Aunque al final de la primera temporada Billie trataba de recuperar la relación con su marido, la última escena mostraba a la protagonista corriendo a buscar a su amante. Ahora , en los nuevos episodios van a volver los dobles juegos y no solo para Billie, según se puede ver en las imágenes del tráiler. Ella se enfrentará a nuevos retos -y nuevos deseos- mientras ansía la vida que desea. La pregunta es si es posible tenerlo todo. La voz en off de la protagonista dice en el tráiler que "no todo el mundo tiene el deseo de despertar y dejar de caminar sonámbulo por la vida, o de dejar de intentar hacer lo correcto negando la verdad". También reconoce que quien sucumbe a ese deseo "pisa aguas peligrosas".

Los protagonistas de la segunda temporada de 'Sexo/Vida'

La primera temporada estaba basada en las memorias de la escritora B. B. Easton '44 capítulos sobre 4 hombres'. Esta temporada se unen al elenco Wallis Day ('Batwoman') como Gigi, Darius Homayoun ('Succession') como Majid, Cleo Anthony ('She's Gotta Have It') como Kam, Craig Bierko ('UnREAL') como Mick y Dylan Bruce ('Orphan Black') como Spencer.