La temporada de premios del cine y la televisión se acerca a su punto álgido con la próxima ceremonia de los Oscar. Pero antes, los actores han premiado a sus compañeros en la Ceremonia del Sindicato de Actores y estás son las series nominadas y las ganadoras, te contamos de qué van y dónde puedes verlas.

'The White Lotus' - HBO Max

La segunda temporada de esta serie ha vuelto a cosechar tanto éxito o más que la primera en su idílico y mortal viaje a Sicilia. La ficción presentaba a un nuevo grupo de privilegiados viajeros entre los que había una cara conocida, la de Tanya McQuoid interpretada por Jennifer Coolidge. Mike White explora en cada una de sus entregas las miserias e hipocresías de la sociedad y la segunda temporada giraba alrededor de los celos y la infidelidad. Aubrey Plaza, Will Sharpe, Sabrina Impacciatore, Theo James, Meghann Fahy, F. Murray Abraham, Adam DiMarco, Tom Hollander, Michael Imperioli, Haley Lu Richardson, Leo Woodall, Beatrice Grannó y Simona Tabasco formaban el elenco. La trama de la ya confirmada tercera temporada podría trasladarse a Asia.

'Colegio Abbot' - Disney+

A punto de estrenar su segunda temporada el próximo 1 de marzo en Disney+, esta sitcom es el primer trabajo de Quinta Brunson como directora, guionista y protagonista. Antes de la serie, era una conocida cómica que publicaba sus vídeos en Instagram y en YouTube. La serie sigue el estilo de falso documental de otras sitcom de éxito como 'The Office' o 'Modern Family' para narrar el día a día de un colegio público de Filadelfia. A través de episodios de formato corto de poco más de 20 minutos vamos conociendo a los profesores y los alumnos de un colegio infantil que pese a los apuros económicos logra salir adelante gracias al empeño, la profesionalidad y la ilusión de sus profesores. La protagonista es Janine Teague (Quinta Brunson) una profesora novata con verdadera vocación por la educación cuya ingenuidad contrasta con la actitud de profesoras más experimentadas y acostumbradas a luchar contra los obstáculos del sistema de la educación pública de Estados Unidos. También forman parte del elenco Sheryl Lee Ralph, Tyler James Williams, Janelle James, Lisa Ann Walter, Chris Perfetti o Zack Fox.

'Ozark' - Netflix

Otra serie que llegaba a su fin con la cuarta temporada y que sigue cosechando nominaciones y reconocimientos. La ficción de Netflix sigue a la familia Byrde, formada por un matrimonio aparentemente normal con dos hijos que pasa de una cómoda vida en un barrio residencial de Chicago a tener su propia empresa de blanqueo de dinero del narcotráfico en la zona de los Ozark, en Misuri. A partir de ese momento, la vida de los cuatro se transforma y pasan a vivir peligrosamente implicados en una espiral de violencia y muertes. Jason Bateman, Laura Linney, Julia Garner, Sofia Hublitz y Skylar Gaertner encabezan el reparto.

'The Bear' - Disney+

Esta serie se convertía en uno de los fenómenos de la temporada. El protagonista es un joven chef de éxito de la alta cocina que regresa a sus orígenes en Chicago par hacerse cargo del negocio familiar de venta de bocadillos 'The original beef of Chicagoland' tras el suicidio de su hermano. 'Carmy' pretende transformar el restaurante utilizando su experiencia y aplicando técnicas de la alta gastronomía. El problema es que se enfrenta a la desgarradora realidad del lugar, al obstinado y reacio personal y a los problemas familiares que pasan por asimilar el suicidio de su hermano. A él se une Sydney (Ayo Edebiri) una ambiciosa joven aspirante a chef que comparte su visión, pero que tampoco lo tendrá fácil. La serie continuará con una segunda temporada en la que los protagonistas van a construir el proyecto de un nuevo restaurante desde cero.

'Hacks' - HBO Max

Deborah Vance (Jean Smart) y Ava Daniels (Hannah Einbinder) volverán a las andadas tras la decisión de HBO Max de renovar 'Hacks' por una tercera temporada. Smart interpreta a la cómica de Las Vegas Deborah Vance que se resiste a aceptar el declive de su carrera y está obligada a entenderse con su nueva colaboradora millenial Ava Daniels (Hannah Einbinder), que tampoco pasa por su mejor momento. En la segunda entrega, las dos protagonistas se embarcaban, junto al resto del equipo, en una gira con el espectáculo de comedia de la diva interpretada por por Estados Unidos y después de cómo acaban (no diremos más para no revelar nada) veremos que les depara el futuro en la próxima entrega. Según los datos que reveló HBO, el estreno de la segunda temporada mejoró en un 125% la audiencia del debut de la primera. Con estos datos, no era de extrañar que el 'streamer' se decidiera por la renovación. Y, por si eso fuera poco, las buenas críticas hacia la serie han hecho el resto.

'George&Tammy' - Sin plataforma

Jessica Chastain y Michael Shannon protagonizan 'George &Tammy', la crónica de la poderosa pareja de músicos country, Tammy Wynette y George Jones, cuya complicada pero duradera relación inspiró parte de la música más icónica de todos los tiempos. Recordada como la 'Primera Dama de la Música Country', la canción más exitosa de Wynette, 'Stand by Your Man', sigue siendo uno de los singles country más vendidos por una artista femenina. Conocida por su voz única, la canción de George Jones 'He Stopped Loving Her Today' sigue siendo considerada la mejor canción country de todos los tiempos. Con más de 30 canciones número uno entre ambos, incluyendo los dúos 'We're Gonna Hold On', 'Golden Ring' y 'Near You', el legado de George y Tammy sigue siendo una de las mayores historias de amor jamás contadas. La serie ha sido creada por Abe Sylvia y dirigida por John Hillcoat. La serie de Paramount Network y SHOWTIME no puede verse de momento en España y, en principio, tampoco parece que esté prevista entre las series del catálogo de SkyShowtime a su llegada a España.

'Better call Saul' - Movistar Plus+

La serie derivada de 'Breaking Bad' ha llegado a su fin en la sexta temporada y tras ser ignorada en anteriores entregas de premios ha comenzado a cosechar nominaciones y reconocimientos. Protagonizada por Bob Odenkirk de nuevo en el papel del buscavidas Saul Goodman de 'Breaking Bad', se trata de una precuela que se remonta seis años antes de la serie original y da a conocer al abogado de dudosa reputación Jimmy McGill que bajo el alias de Saul Goodman tratará de hacerse un nombre en Alburquerque, en Nuevo México. La sexta y última temporada cierra el círculo y cuenta con la presencia de Bryan Cranston y Aaron Paul. La serie cuenta también en su reparto con Jonathan Banks, Michael McKean, Rhea Seehorn, Steven Michael Quezada y Giancarlo Esposito, entre otros. La serie se puede ver completa en Movistar Plus+ y las cinco primeras temporadas están también en Netflix

'The Crown' --> Netflix

Debe quedar poca gente que no haya oído hablar de esta serie convertida en buque insignia de la plataforma. Sus cinco temporadas estrenadas hasta ahora son una crónica de la vida de la reina Isabel II de los años 40 a los tiempos modernos. Y a medida que pasan las décadas, se revelan intrigas personales, romances y rivalidades políticas. La quinta y última temporada de esta ficción creada por Peter Morgan ha sido una de las polémicas al adentrarse en la década de los 90, unos años convulsos en el plano personal y político para la familia real. Al representar prácticamente a los mismos protagonistas, con algunas incorporaciones, durante diferentes épocas, la serie se ha caracterizado por cambiar de reparto en varias ocasiones. En la quinta entrega, Imelda Staunton ha dado vida a Isabel II, mientras que Dominic West y Elizabeth Debicko interpretaban a Dominic West y Diana de Gales, respectivamente. Además, Jonathan Prices se metía en la piel del Príncipe Felipe, Lesley Manville daba vida a la princesa Margarita y Jonny Lee Miller al primer ministro John Major. La encarda de interpretar a Camilla Parker Bowles fue Olivia Williams. La próxima temporada, la sexta y a priori la última, en principio abordará la muerte de Lady Di en un accidente de coche.

'Separación' --> Apple TV+

La serie de Apple TV+ producida y dirigida por Ben Stiller se enmarca dentro de las ficciones sobre entornos de trabajo al estilo de 'The Office' con buena dosis de inquietante misterio, mezclada con una historia distópica como las de 'Black Mirror' y una estética que prácticamente se convierte en una protagonista más. En ella, Marck Scout, interpretado por Adam Scott ('Big Little Lies'), está al frente de un equipo de la empresa Lumon Industries, pero no es un equipo cualquiera es el grupo que trabaja en la planta Severance y cuyos empleados han aceptado someterse a un proceso para dividir quirúrgicamente su memoria laboral, de la personal. Una transformación que tiene lugar cada día en el ascensor. Este experimento que lleva al extremo el equilibrio entre el mundo profesional y el personal será cuestionado cuando Mark descubra que está en medio de una trama que le obligara a cuestionarse la verdadera naturaleza de su trabajo y de sí mismo. Junto a él encontramos a Britt Lower ('High Maintenance') como Helly R., la última empleada en incorporarse al grupo; John Turturro ('La conjura contra América'), como Irving; Christopher Walken, como Burt Goodman; Dylan Cherry, como Dylan; y Patricia Arquette como Harmony Cobel, la máxima responsable de la empresa de cara a los empleados. También forman parte del elenco Jen Tullock, Dichen Lachman, Michael Chemus o Sydney Cole Alexander, entre otros.

'Barry' --> HBO Max

Barry ha encontrado una nueva pasión y se aferra desesperadamente a ella para dejar atrás su pasado violento intentado salir del mundo de los asesinatos por encargo e implicarse totalmente en el mundo de la interpretación. Sin embargo, dejar la vida criminal no es nada fácil. En su intento y el del resto de personajes por tomar decisiones correctas, Barry tratará de averiguar qué hay dentro de él y por qué su mente le llevó a convertirse en asesino.

'Solo asesinatos en el edificio' --> Disney+

Creada por Steve Martin y Dann Hoffman, la ficción sigue a tres vecinos del edificio de apartamentos Arconia en Nueva York en su intento por resolver un asesinato mientras graban un podcast sobre sus pesquisas. Además, en la segunda entrega Charles (Martin), Oliver (Short) y Mabel (Gómez) se verán implicados en la muerte de la presidenta de la junta directiva del edificio a la que no tenían mucha simpatía por lo que se convertirán en sospechosos y en protagonistas involuntarios del podcast de la competencia. Además, se han sumado al reparto Cara Delevigne, Tina Fey, Amy Schumer y Shirley MacLaine. La tercera entrega también va a contar con grandes incorporaciones como la de Paul Rudd, Jesse Williams o Meryl Streep.