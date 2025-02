La Policía tardó 26 años en interrogar a los tripulantes del barco en el que huyó Antonio Anglés tras el crimen de Alcàsser: "Llegan tarde"

La jueza encargada de la instrucción del caso decidió no investigar a los tripulantes del City of Plymouth en 1996 argumentando que su testimonio sería "inútil". En 2019, cuando se reabrió el caso, muchos de ellos habían muerto.

En 1996, la jueza que llevaba la investigación del crimen de Alcàsser aseguró que era "inútil" interrogar a los tripulantes del City of Plymouth, el barco en el que estuvo Antonio Anglés antes de su desaparición, de la que este febrero se cumplen 32 años.

En 2019, 26 años después de aquel auto, la Unidad de Fugitivos de la Policía Nacional pidió toda la información obtenida por los medios de comunicación británicos, con lo cual se reabrió la investigación. Además, solicitó interrogar a todos los tripulantes del barco.

No obstante, la decisión no aportó demasiada luz a la investigación, ya que muchos de los tripulantes ya habían fallecido, por lo que no se obtuvo ningún dato clave para dar con el paradero de Anglés.