El nuevo vídeo con el que HBO Max avanza lo que nos deparan los próximos episodios de la temporada 4 de 'Succession' muestra a los hermanos Roy aún bastante unidos frente al resto tras la muerte de su padre Logan Roy (Brian Cox). En el tráiler podemos ver a Kendall (Jeremy Strong) destrozado en pleno duelo y su evolución hacia un posible liderazgo. Roman (Kieran Culkin) se pregunta si el sucesor debería ser alguno de ellos o si ser uno de los integrantes de la vieja guardia y del círculo más cercano de Logan como Karl o Gerri y a los que se habían unido recientemente Tom y su inseparable Greg.

Tom (Matthew Macfayden) está más que dispuesto, pero Karl expone crudamente las cartas sobre la mesa y le dice lo que piensan de él los detractores de su candidatura: "Eres un torpe intruso y nadie confía en ti. El único tipo que te apoya está muerto y te acabas de casar con la hija del ex-jefe, a la que ni siquiera le gustas".

Teniendo en cuenta el contexto en el que se produce la muerte del dueño del emporio de comunicación Waystar Royco en pleno proceso de venta de la empresa, todo apunta a que no habrá mucho espacio para el duelo. Por lo que se ve en el vídeo, los tres hermanos van a tratar de mejorar la oferta del magnate sueco Lukas Matson. En una conversación, Kendall le dice que no están seguros del trato y le acusa de "no saber lo que está comprando" porque Waystar es una marca de confianza. "¿Marca de confianza?", le responde irónico el empresario sueco y añade:: "Es una tienda de repuestos, buenas piezas, mala marca".

Y de fondo, todo transcurre en un clima electoral con Connor Roy como candidato. En algunas declaraciones, Roman parece descartarse para la sucesión de su padre pero se le ve metiéndose en otros jardines y va a hacer de intermediario entre el rival de su hermano, Mencken, pidiéndole a Connor sutilmente "que abandone por el bien del país".

Por su parte, a Shiv el suceso le pilla en plena bronca con Tom por el proceso de divorcio y también muy cabrada con su padre. Parece tener cada vez más confianza en sí misma para ponerse al frente de Waystar, pero eso es algo que tienen que ver también los demás. ¿Será alguien externo, será ella o será Kendall? El segundo de los hermanos parecía estar destinado a ser el heredero natural desde el primer episodio hasta que todo empezó a torcerse. En el tráiler le vemos dar un discurso motivador en el que parece haber retomado su liderazgo. Así que como él mismo dice: "¡Qué empiecen los juegos!".