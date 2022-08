Las series juveniles están en auge, si es que alguna vez han dejado de estarlo. Sí es verdad que estamos en un momento en que parece haber cierto paralelismo con la década de los 90 cuando la televisión estaba llena de títulos como 'Sensación de vivir', 'Dawson crece', 'My so called life', 'Felicity', 'Cinco en familia' y también 'Los rompecorazones'. La serie australiana original está disponible en Netflix desde hace un par de años y, a partir del 14 de septiembre, también lo estará su reboot del que ya hemos podido ver el tráiler. Viendo las primeras imágenes, más que recordar la serie original te vienen a la mente escenas de 'Sex Education', 'Generation', 'Euphoria' e incluso 'Heartstopper' o si me apuras 'Gossip Girl'. Los dramas adolescentes que se han convertido en grandes éxitos.

La serie original de siete temporadas se centraba en los alumnos del instituto multicultural 'Hartley High' y en los problemas de unos jóvenes con diferente posición social. La relación entre ellos y también con sus familias permitía abordar temas como el suicidio, la diversidad, las drogas o el sexo. La nueva 'Los rompecorazones' también está ambientada en Australia y sigue a un grupo de estudiantes y amigos de un instituto. Al ver el tráiler, hay escenas que nos trasladan directamente al instituto Moordale de 'Sex Education', la ambientación recuerda mucho a la reciente 'Heartsopper' y en otros momentos parece que estamos ante 'Euphoria' o, la desaparecida de HBO Max, 'Generation'. Además la trama de la revelación de los secretos amorosos de todo el alumnado guarda similitudes con 'Gossip Girl', salvando las distancias.

La protagonista es Amerie (Ayesha Madon), la artífice de un mural pintado en una pared del instituto que a modo de mapa traza todas las relaciones y ligues de los alumnos dejando al descubierto los secretos de muchos y muchas. Tras las risas iniciales, la revelación no sienta nada bien y su creadora acaba marginada y odiada por todos, incluida su mejor amiga Harper (Asher Yasbincek). Tras la gamberrada, la dirección del instituto decide intervenir y obligarles a participar en un programa de educación sexual. Amerie tratará de limpiar su nombre y recuperar a su grupo de amigos, y tendrá que hacerlo con su nueva compañía, los también marginados Quinni (Chloe Hayden) y Darren (James Majoos). En medio de todo, la protagonista lidiará con el amor, el desamor y el sexo.

Los ocho episodios del reboot han sido creados por Hannah Carroll Chapman ('Home and away') y el reparto también cuenta con Gemma Chua-Tran, Josh Heuston, Sherry-Lee Watson, Will McDonald, Bryn Chapman-Parish, Brodie Townsend, Thomas Weatherall y Chika Ikogwe.