'The Staircase' es la serie del director Antonio Campos estrenada recientemente por HBO Max en la que se narra el caso de la muerte de Kathleen Peterson, la posterior acusación por asesinato hacia su marido Michael, así como la repercusión que el suceso tuvo en la gran familia que los dos habían formado junto a sus hijos de anteriores matrimonios. Para no perderte en toda la historia, puedes consultar la guía que ya publicamos. Toda la historia ya había sido contada en una serie documental disponible en Netflix y dirigida por Jean de Lestrade.

Una serie documental que ha servido de base para la nueva ficción que protagonizan Colin Firth en el papel de Michael Peterson y Tony Collette como Kathleen, entre otros. Según ha publicado Variety, De Lestrade vendió los derechos de su material de archivo a Campos para la producción de la ficción y el director francés, de hecho, figura en los créditos de la adaptación como productor coejecutivo. Sin embargo, después ha declarado que —más allá de sus conversaciones sobre el proyecto a lo largo de varios años— "apenas participó en el proceso de guion, ni lo pidió para revisarlo". "Sé que es difícil de entender, pero ahora sé que no puedo confiar en nadie en este negocio. Debería haber preguntado. Es mi error", se ha excusado.

Tras estas declaraciones, ha sido el protagonista real de toda la historia Michael Peterson quien ha arremetido contra los dos directores en una carta que ha enviado en exclusiva a la revista Variety. "Él liberó su archivo a Campos, quien luego creó un relato ficticio de los hechos, la mayoría de los cuales me destrozan a mí (que realmente no me importa) y a mis hijos, que sí me importa", dice Peterson. "Hay fabricaciones y distorsiones atroces de la verdad en la serie de HBO, mucho más allá de lo que puede considerarse una licencia 'artística'".º

Para empezar, Peterson asegura que ni siquiera tenía constancia de la venta del material por parte de De Lestrade a Campos, pero el cineasta francés sí que afirma que comunicó a la familia en 2008 la intención que Campos tenía de hacer una película sobre el tema. Lo que ya no puede recordar es si les informó de que la ficción sería finalmente una serie en HBO Max. "Debería haberlo hecho", asegura De Lestrade.

En su escrito Peterson se muestra "muy enfadado con Antonio Campos por todas las libertades que se tomó con la verdad", pero insiste en que su cabreo es aún mayor hacia Jean de Lestrade porque considera que él "debería haber tenido los intereses de la familia en cuanta cuando vendió la historia". Así, además de las duras palabras que ha dedicado en su carta a los dos directores ha asegurado que hablará del tema durante su próxima participación en el Festival de Cine de Tribeca con motivo de la presentación del documental 'Subject' que, precisamente, trata el tema de la ética en los documentales.