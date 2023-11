Es complicado encontrar algún papel que Carmen Maura no haya hecho a lo largo de su extensa carrera y la propia actriz reconocía promocionando el estreno de 'Deudas' que nunca había interpretado alguien tan malhablada y ordinaria como Pepa Carranza.

En la serie que emite laSexta en abierto los jueves a partir de las 22.30h, Maura da vida a una mujer dolida después de la muerte de su marido. Sin embargo, lo peor para ella no será tanto la pérdida, sino descubrir que le era infiel y que ha dejado a la familia arruinada y con deudas. Tendrá que luchar con uñas y dientes por sus hijos y para conservar el negocio familia en el que ha trabajado toda su vida. Sin embrago, no le va a resultar nada fácil. Pepa Carranza no se corta con nada y mucho menos a la hora de desahogarse cuando sus hijos meten la pata o cuando se enfrenta a su enemiga Consuelo de la Vega a la que "maldita lisiada" es lo más bonito que le dice.

Sus hijos son los primeros que sufren la lengua afilada de su madre

Su marido tampoco se libra aunque esté muerto

Los encontronazos con su mayor enemiga encienden con facilidad a Pepa Carranza

Donde hay confianza, ya se sabe... así que el amigo de la familia Jimmy es también blanco de los insultos de Pepa

Por su lenguaje se nota que la familia De la Vega no son precisamente sus personas favoritas

Cuando se tiene que enfrentar a la amante de su difunto marido, Pepa Carranza también derrocha creatividad

Los hijos de Pepa Carranza reciben la ira de su madre tras la metedura de pata del secuestro de Doña Consuelo de la Vega