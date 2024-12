'El Juego del Calamar' 2 llega a Netflix España: sinopsis y duración de sus capítulos

La espera ha sido eterna para sus seguidores. 'El Juego del Calamar', uno de los estrenos más vistos de Netflix, llevaba tres años sin sacar la segunda temporada. Los seguidores de la serie ya no tendrán que impacientarse más. La segunda temporada se ha estrenado este jueves 26 de diciembre por la mañana en la plataforma.

El relato de la nueva entrega es parecido al de la primera: un juego de supervivencia en el que los jugadores compiten por un premio de 45.600 millones de wones (aproximadamente 33 millones de euros). En cada desafío los integrantes tienen dos opciones: pelear para morir o pelear para seguir viviendo. Pero en los juegos de este año, los participantes tendrán la opción de pronunciarse sobre la continuidad de los juegos.

En la segunda entrega, el protagonista, Seong Gi-hun (conocido como el jugador 456) decide no ir a Estados Unidos y regresa con un nuevo propósito en mente. Le mueve la venganza. Este cambio de rumbo es el tema del primer capítulo de la serie, que está formada por un total de ocho de unos 60 minutos de duración cada uno aproximadamente. Esto quiere decir que los que tengan en mente pegarse maratón de la nueva serie invertirán un total de ocho horas.

Cuándo sale la tercera temporada de 'El Juego del Calamar'

Pero la realidad es que por muchas que dediquen hoy no se irían a la cama sabiendo el final de la historia, pues todavía queda una tercera temporada por estrenar. Pero esta vez no habrá que esperar varios años para verla. Esta previsto que salga a la luz en 2025. Lo que sí que está claro es que no habrá una cuarta, tal y como ha dejado claro recientemente el creador de la serie, Hwang Dong-hyuk.