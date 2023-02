Los nuevos episodios de Operación Marea Negra suponen un gran salto para la serie que es mucho más "ambiciosa" en esta segunda temporada como nos cuentan su director Daniel Calparsoro y la productora Mamen Quintas. Para presentar la ficción a los periodistas el equipo ha tomado parte de la primera planta del hotel Rosewood Villamagna y en cada entrevista los y las protagonistas derrochan buen rollo.

La segunda temporada comienza con un nuevo Nando y no solo porque Jorge López haya tomado el testigo de Alex García para dar vida al protagonista, sino también porque el protagonista va a vivir "su periodo más oscuro". Tras salir vivo de la aventura de recorrer el Atlántico en un semisumergible casi de juguete con un gran cargamento de cocaína, nos reencontramos con el protagonista dos años después en prisión preventiva y a la espera de una condena que no va a ser buena: 11 años de cárcel. La noticia acaba con sus esperanzas, pero entonces comienza su plan para salir y vengarse. “Desde ese punto de arranque imagínate lo peor”, augura Jorge López.

El actor chileno se incorporó al proyecto 15 días antes del comienzo del rodaje, llegaba de otra grabación en México y casi sin deshacer las maletas tuvo que meterse en la piel de Nando. Su compañera Nerea Barros, que vuelve como Gema Valdés en esta segunda temporada, da fe del trabajo ímprobo de López en tan poco tiempo. "Se ha esforzado una barbaridad, ha hecho un esfuerzo titánico". Sobre Gema, la actriz nos cuenta que en esta nueva historia se van a abrir los conflictos con su padre porque "ella quiere tomar las riendas, sabe que su padre está obsoleto". Hija de narcotraficante, trabaja para su padre y no quiere seguir siendo una mandada. Una gran cualidad de su personaje, nos dice, "es que sabe leer muy bien a la gente y colocarla en el sitio que quiere, es manipuladora para bien".

Relación "tóxico amorosa dependiente"

No podemos olvidar la relación de Nando y Gema que el actor define, ante la sorpresa de Nerea y entre risas, como "tóxico amorosa dependiente". Razón no le falta, para empezar porque estos personajes ya se saltaron todas las reglas teniendo en cuenta siendo primos y luego porque mezclar amor y negocios no siempre sale bien. Gema se siente culpable de que Nando esté en la cárcel y eso también va a marcar su relación cuando vuelvan a encontrarse. “Nando en la primera temporada estaba por debajo de Gema, pero en esta está a su altura y además tiene un punto misterioso que todavía le atrae más”, explica la actriz.

Una relación tormentosa y llena de sospechas, miedos y culpa que nada tiene que ver con el vínculo que ha creado esta pareja de actores que se deshacen en halagos entre sí. La complicidad entre ellos es evidente durante toda la entrevista y Jorge López explica que "el buen filling" surgió "de manera muy natural" desde el primer momento. "Admiro y respeto a Nerea, me gusta mucho su trabajo y cómo es como persona". Ella no se queda atrás y valora el gran trabajo de López para este papel: "Él es ternura, es diversión y se ha colocado en un personaje súperoscuro, calculador". Además, destaca que él ha conseguido unir mucho a los actores: "Le quiero mucho, se lo digo siempre y ha conseguido que nos hiciéramos familia los actores".

Nuevas tramas y nuevos personajes

La segunda temporada de 'Operación Marea Negra' crece "en el elenco porque es una serie más coral y en la temática", como explica el creador y director Daniel Calparsoro. Y además se adentra mucho más en un universo de ficción aunque sin perder de vista la realidad. La cárcel es un escenario en el que la tensión y la violencia forman parte del día a día y que va a sacar la peor parte de los protagonistas. Allí, Óscar Jaenada interpreta a Muro, un narco mexicano que cumple condena en la misma cárcel que Nando y con el que va a hacer negocios porque que estén encarcelados no les impide seguir moviendo los hilos de lo que sucede fuera y dentro de la prisión. Y el actor cree que lo interesante es que se vea "hasta dónde llega la corrupción del narcotráfico". En ese sentido, Calparsoro también explica que la serie quiere contar "el mundo del narcotráfico de una manera más completa".

Gran parte de la acción de los cinco episodios transcurre en la cárcel que además en esta serie no es una localización real, sino que se ha construido expresamente porque ningún sitio cumplía con las necesidades de guion y de dirección. Fue la productora Mamen Quintas "la que se lanzó y dijo vamos a construirla" cuenta Calparsoro que añade que "ha sido un gran trabajo de equipo que ha supuesto una gran inversión que se nota en el resultado".

Entre los muchos intérpretes que se suman en esta temporada está Esther Acebo ('La casa de papel') que interpreta a Coira, la abogada de la familia Valdés, y que ha encontrado muy interesante su papel porque se adentra en el debate "de lo moralmente correcto o incorrecto" al estar defendiendo a una familia de narcotraficantes. No es el único personaje que juega en ese territorio que está entre el bien y el mal porque tanto la inspectora de la policía portuguesa que interpreta Soraia Chaves, como la jueza Andrade a la que da vida Patricia Vico, o Julia, la médica de la cércel de la prisión interpretada por Belén López, van a traspasar los límites en algún momento. De hecho, Patricia Vico explica que su personaje "juega, se mueve en esa franja de la legalidad y toma decisiones arriesgadas porque sabe que el narcotráfico no se vence con diplomacia".

Es evidente que el plantel de secundarios es de lujo y la serie vuelve a contar con Luis Zahera para interpretar a Cesáreo, quien fuera mentor de Nando en el mundo del boxeo, y que se siente decepcionado por el rumbo que ha elegido el joven. Aún así, no va a poder evitar ayudarle. Y es que cómo dice Zahera debe ser "ley de vida" lo de no hacer caso de los consejos que nos dan. El actor gallego también destaca la diferencia entre la generación del entrenador curtido en el esfuerzo y la del personaje de Nando que "cree en los fuegos artificiales".

Además, la serie cuenta con un amplio reparto de actores internacionales y españoles como Bruno Gagliasso, Leandro Firmino, Juan Pablo Shuk, Manuel Manquiña, Miguel de Lira, Xosé Barato o Diego Anido, entre otros.